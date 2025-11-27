Il dibattito sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello sviluppo videoludico si infiamma con una presa di posizione netta da parte di uno dei CEO più influenti dell'industria.

Tim Sweeney, fondatore e amministratore delegato di Epic Games, ha dichiarato pubblicamente di ritenere inutile l'etichettatura dei giochi che utilizzano IA generativa durante la produzione, scatenando una discussione che tocca temi cruciali come la trasparenza verso i giocatori, i diritti d'autore e il futuro stesso dello sviluppo dei videogiochi.

La questione assume particolare rilevanza considerando che Steam ha già implementato un sistema obbligatorio di disclosure per l'IA, mentre Epic Games Store potrebbe seguire una strada completamente diversa.

La controversia è esplosa su X quando l'utente Matt Workman ha provocatoriamente suggerito che "Steam e tutti i marketplace digitali dovrebbero eliminare l'etichetta 'Realizzato con IA'. Non ha più importanza".

Sweeney ha ripreso il post mercoledì scorso, esprimendo il suo accordo con un'argomentazione che ha lasciato la community divisa: secondo il CEO di Epic, l'IA sarà talmente pervasiva nello sviluppo futuro dei videogiochi che segnalarne la presenza diventerà ridondante quanto specificare ovvietà tecniche.

"L'etichetta IA è rilevante per le mostre d'arte dove serve rivelare l'autore, e per i marketplace di contenuti digitali dove gli acquirenti devono comprendere la situazione dei diritti", ha spiegato Sweeney.

"Non ha senso per gli store di videogiochi, dove l'IA sarà coinvolta praticamente in tutta la produzione futura". Una posizione che riflette una visione dell'industria in cui strumenti di intelligenza artificiale generativa diventeranno standard tanto quanto oggi lo sono engine grafici avanzati o sistemi di motion capture.

La risposta di Sweeney a un utente che sosteneva il diritto dei consumatori all'informazione ha ulteriormente polarizzato il dibattito: "Perché fermarsi all'uso dell'IA? Potremmo avere dichiarazioni obbligatorie su che marca di shampoo usa lo sviluppatore. I clienti meritano di saperlo lol". Un paragone sarcastico che minimizza le preoccupazioni di quella fetta di giocatori che vorrebbero poter scegliere consapevolmente se supportare o meno prodotti realizzati con AI generativa.

La situazione attuale vede Valve e Steam in netto contrasto con questa filosofia. Dalla prima metà del 2024, la piattaforma di distribuzione PC dominante richiede obbligatoriamente agli sviluppatori di dichiarare l'eventuale utilizzo di IA generativa durante la submission del gioco.

Non solo: gli studi devono specificare esattamente in che modo è stata impiegata, con queste informazioni che vengono poi pubblicate nella sezione "IA Generated Content Disclosure" della pagina store del titolo.

Un esempio concreto arriva da ARC Raiders, il cui listing Steam riporta: "Durante il processo di sviluppo, potremmo utilizzare strumenti procedurali e basati su IA per assistere la creazione di contenuti. In tutti questi casi, il prodotto finale riflette la creatività e l'espressione del nostro team di sviluppo". Una disclosure che permette ai giocatori di valutare se procedere all'acquisto mantenendo trasparenza sul processo produttivo.

L'Epic Games Store, per contro, non presenta attualmente alcun requisito simile. Considerando le recenti dichiarazioni di Sweeney, appare improbabile che Epic implementerà sistemi di etichettatura IA paragonabili a quelli di Steam. Questa divergenza strategica tra le due principali piattaforme PC potrebbe creare uno scenario frammentato, dove gli stessi giochi presentano livelli di trasparenza diversi a seconda dello store su cui vengono acquistati.