Il viaggio dei Senzaluce verso la console ibrida di Nintendo dovrà attendere più del previsto. FromSoftware ha annunciato che la versione di Elden Ring (qui la nostra recensione) destinata a Nintendo Switch 2, denominata Tarnished Edition, non arriverà nel corso del 2025 come inizialmente pianificato, ma slitterà al 2026. La decisione arriva direttamente dallo studio di sviluppo giapponese, che ha spiegato come sia emersa la necessità di dedicare ulteriore tempo all'ottimizzazione delle prestazioni del gioco sulla nuova piattaforma Nintendo.

La notizia rappresenta un cambio di rotta significativo per un titolo che ha conquistato critica e pubblico su tutte le piattaforme in cui è approdato. Elden Ring, l'acclamato action RPG nato dalla collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e lo scrittore George R.R. Martin, è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. L'espansione "Shadow of the Erdtree", che ha ampliato ulteriormente l'universo dell'Interregno, è ugualmente accessibile su tutte queste piattaforme.

Il posticipo evidenzia le sfide tecniche che gli sviluppatori devono affrontare quando si tratta di portare titoli visivamente complessi e tecnicamente ambiziosi su hardware con caratteristiche differenti. Switch 2, pur rappresentando un salto generazionale rispetto al predecessore, richiede evidentemente un lavoro di ottimizzazione approfondito per garantire che l'esperienza di gioco mantenga gli standard qualitativi che hanno reso Elden Ring un fenomeno globale.

La Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 rappresenterebbe il debutto del capolavoro di FromSoftware su una console Nintendo di nuova generazione. L'editore Bandai Namco, che collabora con lo studio giapponese per la distribuzione del titolo, non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura specifica delle ottimizzazioni richieste, limitandosi a confermare il rinvio.

Per chi non conoscesse il titolo, Elden Ring ha ridefinito il genere dei soulslike portando la formula consolidata di FromSoftware in un mondo aperto di vaste dimensioni. Il gioco ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, diventando uno dei titoli più influenti degli ultimi anni. La possibilità di giocarci in modalità portatile su Switch 2 aveva suscitato grande entusiasmo tra i fan, rendendo il rinvio ancora più deludente per chi attendeva questa versione.