Il mondo di Elden Ring Nightreign (qui trovate la nostra recensione) si prepara ad accogliere una ventata di novità con l'arrivo dell'aggiornamento 1.02, che segna un momento cruciale per l'evoluzione del gioco targato FromSoftware.

Dopo un ritardo di 24 ore causato da un'allerta tsunami in Giappone, gli sviluppatori hanno finalmente distribuito la patch su tutte le piattaforme, introducendo funzionalità tanto attese dalla community.

L'aggiornamento arriva dopo circa un'ora di manutenzione dei server, durante la quale i giocatori hanno dovuto temporaneamente abbandonare le loro avventure nell'Interregno.

La novità più significativa riguarda l'introduzione delle Duo Expeditions, una modalità cooperativa per due giocatori che risponde alle numerose richieste della fanbase. Sebbene Nightreign fosse stato originariamente concepito per squadre di tre persone, FromSoftware aveva già dimostrato flessibilità implementando modifiche per i giocatori solitari dopo il lancio.

Ora, con questo nuovo sistema, il bilanciamento del gioco si adatta automaticamente al numero di partecipanti, garantendo un'esperienza ottimale indipendentemente dalla composizione del gruppo. L'interfaccia utente ha subito una revisione importante per rendere più intuitiva la selezione delle modalità di gioco.

Un altro aspetto fondamentale dell'aggiornamento riguarda il sistema di filtraggio delle Reliquie, che ora offre opzioni molto più raffinate per organizzare l'inventario. I giocatori possono cercare gli oggetti in base a criteri multipli, inclusa la possibilità di identificare Reliquie con effetti combinati per singole condizioni.

Il limite dei preset personalizzabili è stato drasticamente aumentato da poche unità a ben 100 configurazioni salvabili.

La gestione delle Reliquie è stata ulteriormente semplificata attraverso l'integrazione di funzioni di vendita e preferiti direttamente nel menu Ricompense. Questa modifica elimina la necessità di navigare tra menu diversi per organizzare il proprio equipaggiamento, rendendo l'esperienza complessivamente più fluida e immediata.

L'aggiornamento introduce anche una serie di perfezionamenti che testimoniano l'attenzione al dettaglio di FromSoftware. Il Small Jar Bazaar e il Collector Signboard ora utilizzano un sistema a schede per una navigazione più organizzata, mentre persino i mercanti casuali di Limveld hanno ricevuto sezioni di descrizione dettagliata per i loro oggetti in vendita.

Per i giocatori che hanno raggiunto il boss Aspetto Notturno, è ora possibile saltare parte della sequenza cinematografica dopo aver sconfitto il Nightlord, accelerando le sessioni di gioco ripetute. Inoltre, i preset del personaggio attualmente selezionato vengono ora visualizzati per primi nell'elenco completo, facilitando l'identificazione rapida delle configurazioni preferite.

L'aggiornamento segna anche l'inizio del secondo ciclo dei Sovrani Everdark , con la versione potenziata di Augur già disponibile per tutti i giocatori.

Questo contenuto aggiuntivo promette di rinnovare l'interesse verso le sfide più impegnative del gioco, offrendo nuove opportunità di crescita e sperimentazione per i veterani dell'Interregno.

La lista delle correzioni di bug è particolarmente estesa, evidenziando l'impegno degli sviluppatori nel perfezionare ogni aspetto dell'esperienza di gioco. Tra le modifiche più significative figurano correzioni per il Revenant, miglioramenti alla visibilità degli indicatori di Ironeye e risoluzione di problemi legati alle animazioni di attacco furtivo.

Anche il sistema di combattimento ha beneficiato di aggiustamenti, con correzioni specifiche per archi, magie e abilità speciali.

Le correzioni si estendono anche agli aspetti più tecnici, includendo risoluzione di crash del gioco, miglioramenti grafici e correzioni audio. FromSoftware ha inoltre implementato ottimizzazioni delle prestazioni generali che dovrebbero garantire un'esperienza più stabile su tutte le piattaforme supportate.