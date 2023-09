Anche EDGE premia Baldur's Gate III con un voto spaziale: incarna «l'anima del gioco di ruolo»

Baldur's Gate III è, e una volta tanto non ci sono discussioni su questo, una delle perle di questo ricchissimo anno videoludico, che sta mettendo in campo videogiochi davvero notevoli uno dietro l'altro.

Lo avevamo già sottolineato nella nostra recensione, in cui avevamo premiato il gioco di ruolo di Larian Studios con una valutazione molto alta. E, per chi conosce la rivista, è arrivata anche la conferma di EDGE, magazine noto a livello internazionale per le sue valutazioni piuttosto severe – ma che, in questo caso, ha premiato Baldur's Gate III con un sonante 10/10.

Si tratta del ventiseiesimo perfect score assegnato nella storia del magazine arrivato al 389° numero, il secondo nel 2023 (fu da 10/10 anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, altra gemma di quest'anno). Le motivazioni dietro la valutazione, però, sono ben più interessanti del perfect score in sé.

Nella sua disamina, infatti, EDGE spiega che quello che Baldur's Gate III lascia addosso al giocatore è la quintessenza del gioco di ruolo, confermando l'eccellente lavoro svolto dal team di sviluppo.

Nelle parole della rivista (thanks, ResetEra):

«Quando si finisce un gioco come questo, ci potrebbe essere una sensazione di smarrimento, di non sapere più cosa fare con te stesso. Ma non è questo il caso. Mentre i titoli di coda scorrono, ti ritrovi a pensare meno all'esperienza che hai avuto e più a quella che non hai avuto. Come sarebbe andata la tua avventura se avessi presto questa decisione, o se invece avessi scelto questa classe? Che cosa sarebbe successo se avessi provato a fare questo o quello? Baldur's Gate III ti lascia con tante idee quanti sono i ricordi. E quella è, certamente, l'anima del giocare di ruolo».

Al momento, sia Baldur's Gate III che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hanno messo praticamente d'accordo tutti, con valutazioni fuori scala e facendo da arieti per un anno videoludico che sta provando a rimettersi in pari con le difficoltà del post-pandemia.

Di recente, il gioco di ruolo di casa Larian è arrivato su PS5 (presto troverete la nostra recensione dedicata) ed è stato confermato che arriverà entro l'anno anche su Xbox. Potete già giocarci anche su PC, ovviamente.