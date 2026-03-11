Su SpazioGames abbiamo pubblicato una nuova galleria dedicata a una delle saghe più iconiche della storia dei videogiochi: Tomb Raider. L’articolo raccoglie 10 curiosità sulla serie che ha reso celebre Lara Croft, un viaggio tra retroscena, aneddoti di sviluppo e piccoli dettagli che raccontano come è nata e come si è evoluta una delle eroine più importanti del medium.

La saga di Tomb Raider debutta nel 1996 grazie allo studio britannico Core Design e all’editore Eidos Interactive, diventando rapidamente un fenomeno globale. Al centro di tutto c’è Lara Croft, l’archeologa avventuriera che esplora tombe antiche, affronta trappole e nemici e risolve enigmi in ambientazioni spettacolari. Il personaggio fu creato dal designer Toby Gard, che contribuì a definire l’identità della serie e dell’eroina stessa.

Tra le curiosità più interessanti raccontate nella galleria pubblicata su SpazioGames c’è proprio l’origine del personaggio. Non tutti sanno, infatti, che Lara Croft inizialmente non doveva essere una donna. Nei primi concept gli sviluppatori immaginavano un protagonista maschile, una sorta di archeologo avventuriero sulla scia di figure cinematografiche molto popolari. Solo durante lo sviluppo il team decise di cambiare direzione e trasformare il protagonista in un personaggio femminile, dando vita a quella che sarebbe diventata una delle icone più riconoscibili della cultura videoludica.

La decisione si rivelò fondamentale. Lara Croft non solo divenne il simbolo della serie, ma contribuì anche a ridefinire il ruolo dei personaggi femminili nei videogiochi degli anni ’90. In un’epoca in cui molte storie ruotavano attorno all’eroe maschile che salva la principessa, Tomb Raider propose invece una protagonista autonoma, intelligente e capace di affrontare da sola pericoli e misteri archeologici.

Nel corso degli anni la saga ha attraversato diverse fasi creative, passando dalle origini su PlayStation ai reboot più moderni sviluppati da Crystal Dynamics. Nonostante i cambiamenti tecnologici e stilistici, Lara Croft è rimasta una figura centrale nell’immaginario videoludico, comparendo anche in film, fumetti e altre produzioni crossmediali.

La galleria pubblicata su SpazioGames ripercorre proprio questi aspetti meno noti della serie: dalle prime idee di sviluppo ai cambiamenti del personaggio nel tempo, fino a curiosità legate al design e alla popolarità mondiale della protagonista. Un modo per riscoprire come Tomb Raider sia diventato uno dei franchise più influenti nella storia dei videogiochi.

Per scoprire tutte le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider, potete trovare la galleria completa direttamente su SpazioGames.