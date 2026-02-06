SpazioGames Logo
Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (1 di 10)

1. Lara Croft nacque per caso... e doveva essere un uomo

Quando Toby Gard, il designer originale di Core Design, iniziò a sviluppare il personaggio protagonista di Tomb Raider nel 1993, il concept iniziale prevedeva un avventuriero maschio. La svolta arrivò quasi per gioco: volendo differenziarsi dai soliti eroi del genere, il team decise di sperimentare con un personaggio femminile. Il risultato fu Lara Croft, archetipo della donna forte, atletica e intellettualmente brillante nei videogiochi. Il cognome originale era 'Cruz', ma venne cambiato in 'Croft' perché ritenuto troppo 'esotico' per il mercato anglosassone. Curiosamente, le proporzioni fisiche esagerate del personaggio originale furono il risultato di un errore durante la modellazione 3D: Toby Gard aumentò accidentalmente le misure del busto del 150% e, piacendo al team, la cosa rimase.

4. Tre attrici diverse per Lara Croft al cinema

