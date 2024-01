Ecco come è stato ideato il miglior scontro di The Last of Us Part II

Questa notizia contiene importanti spoiler relativi alla trama di The Last of Us Part II. Proseguite la lettura solo se avete completato il videogioco di Naughty Dog, oppure a vostro rischio e pericolo.

The Last of Us Part II ha molte scene importanti e significative, ma una delle più interessanti è il primo confronto tra Ellie ed Abby, in cui viene ribaltata la prospettiva e si vede la storia e i suoi personaggi più importanti da un altro punto di vista.

Advertisement

Nella spirale di vendetta e violenza, Ellie ed Abby si ritrovano in uno dei punti più importanti della trama a combattere tra di loro in un teatro, dopo che i giocatori hanno vissuto l'intera storia dal punto di vista della tanto odiata Abby.

Un scontro uno contro uno in cui Ellie sembra molto più agguerrita e violenta che mai, e un momento di gameplay che dà soddisfazioni ai giocatori perché riesce anche a "raccontare" la furia delle due protagoniste. Uno scontro che sembra molto "vero" per essere ovviamente creato dall'intelligenza artificiale.

Ma come è stata costruita questa scena? Lo ha spiegato uno sviluppatore Naughty Dog (tramite Dualshockers).

Il game director di The Last of Us Part II, Vinit Agarwal, ha spiegato nel dettaglio come il team di sviluppo ha creato la battaglia, e parte da un presupposto molto interessante.

Rispondendo ad un fan su X, Agarwal ha spiegato che lo scontro a teatro tra Ellie ed Abby è letteralmente reale:

Agarwal ha spiegato di aver testato il livello con un altro sviluppatore, mettendo in scena un vero scontro 1vs1 con gli strumenti di sviluppo. Un po' come un videogioco multiplayer classico, insomma, che ha permesso di studiare i modi in cui Ellie avrebbe potuto reagire agli attacci di Abby (che i giocatori controllano nella versione finale del gioco).

L'idea era quella di rendere Ellie più umana possibile, al punto che Agarwal dice di aver «scritto a mano l'intelligenza artificiale di Ellie per adattarla a quell'esperienza».

Una scena incredibile preparata in modo altrettanto notevole, che potrete rivivere ovviamente anche in The Last of Us Part II Remastered, che è uscito da pochissimo e potete acquistare su Amazon al miglior prezzo.