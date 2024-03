EA Sports FC 24, disponibile l'update 11: ecco le novità

EA Sports FC 24 si prepara all'inizio di una nuova stagione con l'aggiornamento di primavera, appositamente intitolato Title Update #11, che porta con sé tante novità a livello di bilanciamento.

Gli sviluppatori cercano infatti di mettere sempre a punto il gameplay in base ai feedback arrivati dai fan di EA Sports FC 24 (lo trovate in offerta su Amazon), che in questo caso si è tradotto in una grande quantità di nerf a diversi playstyle.

Come riportato dalla stessa Electronic Arts nel suo sito ufficiale, l'aggiornamento primaverile introduce 86 nuove star head e alcune nuove animazioni, ma anche modifiche agli stili di gioco e alla difficoltà leggendaria della CPU.

Di seguito vi elencheremo tutti i cambiamenti più importanti ai PlayStyle e PlayStyle+, segnalati dagli sviluppatori per il nuovo Title Update #11 e che abbiamo tradotto in italiano:

Tiki Taka | Diminuita la precisione e la qualità dei passaggi iniziali

| Diminuita la precisione e la qualità dei passaggi iniziali Pinged pass | Diminuita la precisione dei passaggi rasoterra

| Diminuita la precisione dei passaggi rasoterra Pinged Pass+ | Aumentata la precisione dei passaggi rasoterra

| Aumentata la precisione dei passaggi rasoterra Jockey | Ridotta la massima velocità possibile dello Sprint Jockey

| Ridotta la massima velocità possibile dello Sprint Jockey Press proven | Ridotta la protezione effettiva per la palla

| Ridotta la protezione effettiva per la palla Press Proven+ | Aumentata l’efficacia della protezione per la palla, aumentata l’efficacia dell’Attributo Forza durante la protezione

| Aumentata l’efficacia della protezione per la palla, aumentata l’efficacia dell’Attributo Forza durante la protezione Long Ball Pass e Long Ball Pass+ | Diminuita la precisione dei cross

| Diminuita la precisione dei cross Power Header | Aumentata la velocità della palla con colpi di testa meno potenti

| Aumentata la velocità della palla con colpi di testa meno potenti Dead Ball | Ridotta la lunghezza della linea preview

Quelli che vi abbiamo elencato fino ad ora sono modifiche leggere, mentre i seguenti bilanciamenti vengono descritti come più importanti:

Power Header+ | Ridotta la velocità della palla con colpi di testa da potenzia media ad alta

| Ridotta la velocità della palla con colpi di testa da potenzia media ad alta Relentless e Relentless+ | Ridotta la quantità di resistenza recuperata nell'intervallo e nei tempi supplementari

| Ridotta la quantità di resistenza recuperata nell'intervallo e nei tempi supplementari Aerial+ | Ridotto l'aumento di altezza durante i salti in corsa, inclusi i salti jogging

| Ridotto l'aumento di altezza durante i salti in corsa, inclusi i salti jogging Power Shot e Power Shot + | Ridotta la velocità della palla con colpi potenti

Come anticipavamo in apertura, è stata bilanciata anche la difficoltà leggendaria della CPU, con alcune piccole modifiche:

Le squadre con IA Leggendaria note per il Tiki Taka avranno meno probabilità di concentrarsi su questo stile di gioco, quando sono vicine all'area di rigore avversaria

I giocatori CPU avranno più probabilità di utilizzare tiri basati sui rispettivi PlayStyle , dove possibile

, dove possibile I giocatori con un Attributo Freddezza più basso avranno più probabilità di fare errori, se subiranno pressing.

È stata aggiunta anche una nuova Skill Move basata su Vinicius Jr, l'Idle Stepover: potrete eseguirla esclusivamente con giocatori Trickster PlayStyle premendo L2+R2 rimanendo fermi.

La precedente Skill Move che utilizzava questo input di comandi ora richiederà di premere L1+L2+R2, per compensare questa aggiunta.

L'aggiornamento Title Update #11 di EA Sports FC 24 è già disponibile da adesso per il download su tutte le piattaforme: vi consigliamo ovviamente di scaricarlo il prima possibile.

Ricordiamo che pochi mesi fa è stata svelata anche la squadra dell'anno 2023: nel migliore 11 dello scorso anno c'è anche un campione del Milan.