Due multiplayer gratuiti in arrivo su Xbox questa settimana

Due giochi free-to-play stanno per approdare sulle console Xbox, introducendo dinamiche di gioco radicalmente diverse tra loro ma entrambe promettenti per gli appassionati di sparatutto multiplayer.

Da un lato un hero shooter con meccaniche che cambiano costantemente, dall'altro un titolo di combattimenti tra mech che finalmente esce dalla fase di early access dopo anni di sviluppo.

Entrambi i titoli saranno disponibili gratuitamente e non richiederanno l'abbonamento a Xbox Game Pass per le funzionalità online, rendendo l'accesso particolarmente agevole per tutti i giocatori della piattaforma Microsoft.

Il primo è War Robots: Frontiers, pronto per il debutto ufficiale dopo un lungo periodo di gestazione. Disponibile in early access su PC da diversi anni, il 4 marzo 2024 vedrà finalmente la sua versione 1.0 approdare simultaneamente su Xbox e PlayStation, espandendo la sua base di giocatori verso il pubblico console.

L'esperienza di gioco ruota attorno a battaglie tattiche tra mech personalizzabili, dove i giocatori possono costruire e modificare le proprie macchine da guerra per adattarle al proprio stile.

Il 6 marzo sarà invece il turno di FragPunk, un hero shooter 5v5 dal ritmo frenetico che introduce un elemento di novità significativo: le Shard Cards. Queste carte di potenziamento modificano le regole di ogni round, garantendo che nessuna partita sia mai uguale alla precedente.

Come accennato in apertura, entrambi i titoli adottano il modello free-to-play, permettendo ai giocatori di accedere senza costi iniziali.

Gli appassionati potranno trovare entrambi i titoli direttamente sull'Xbox Store nelle rispettive date di lancio, ampliando così il catalogo di esperienze multiplayer gratuite disponibili sulla piattaforma Microsoft in questo inizio 2025.

