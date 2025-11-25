Xbox Game Pass chiude il mese di novembre con due nuove aggiunte al catalogo che rappresentano un mix interessante tra action-RPG narrativo e caos cooperativo arcade.

Gli abbonati possono ora scaricare Banishers: Ghosts of New Eden, il titolo DON'T NOD del 2024 che non ha ricevuto l'attenzione mediatica che meritava al lancio, insieme all'esplosivo Kill It With Fire! 2. Entrambi i giochi sono disponibili da oggi su console, PC e cloud, ampliando ulteriormente l'offerta del servizio in abbonamento di Microsoft.

Banishers: Ghosts of New Eden arriva su Game Pass dopo aver diviso la critica specializzata al momento del lancio. Sviluppato da DON'T NOD Entertainment, lo studio francese noto per la serie Life is Strange e Vampyr, questo action-RPG punta tutto sulla narrativa scelte-conseguenze.

I giocatori vestono i panni di due cacciatori di spettri la cui relazione viene messa alla prova quando uno dei due muore, creando un dilemma morale centrale che permea l'intera esperienza: onorare il giuramento fatto ai vivi o fare qualsiasi cosa per salvare il proprio partner defunto.

Il gameplay combina combattimenti d'azione contro entità soprannaturali con un sistema di scelte ramificate che promette conseguenze drammatiche sulla storia. La meccanica principale ruota attorno alla gestione di due personaggi giocabili con abilità complementari, uno ancora in vita e l'altro in forma spettrale, aprendo possibilità tattiche uniche negli scontri.

Nonostante le qualità narrative tipiche di DON'T NOD, il gioco ha sofferto di una visibilità limitata al lancio, rendendo l'arrivo su Game Pass un'opportunità importante per raggiungere un pubblico più ampio.

Sul fronte completamente opposto dello spettro videoludico, Kill It With Fire! 2 offre un'esperienza che privilegia l'azione frenetica e la distruzione scenica rispetto a qualsiasi pretesa narrativa. Il concept è semplice quanto efficace: sterminare ragni utilizzando un arsenale crescente di armi sempre più assurde, causando il maggior caos possibile attraverso sette dimensioni diverse infestate dagli aracnidi.

La possibilità di giocare in cooperativa rappresenta il valore aggiunto principale rispetto al predecessore, permettendo a team di "sterminatori" di completare dozzine di sfide mentre seminano devastazione.

Questi due titoli completano l'offerta di novembre per Xbox Game Pass, un mese che ha visto l'arrivo di diverse produzioni di calibro diverso sul servizio.

L'inclusione di Banishers: Ghosts of New Eden in particolare dimostra come la piattaforma continui a fungere da seconda opportunità per titoli che non hanno performato commercialmente come sperato al lancio. Per gli abbonati significa accesso immediato a esperienze che potrebbero essere sfuggite al radar iniziale, senza costi aggiuntivi oltre alla sottoscrizione mensile.