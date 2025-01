Due big sportivi potrebbero lasciare Game Pass e febbraio

Con l'arrivo del 2025, una nuova “pulizia” dei cataloghi di Xbox Game Pass ed EA Play è dietro l'angolo.

Del resto, se siete iscritti al piano Ultimate (che trovate scontato su Amazon) saprete già che spesso e volentieri è tempo di saluti.

Già a gennaio diversi titoli ci saluteranno, e a quanto pare anche il mese di febbraio non sarà da meno.

Ad essere coinvolti in questo aggiornamento, stando a quanto pubblicato sui social, sono due giochi molto amati ma destinati a lasciare la scena. Il 15 febbraio 2025 toccherà infatti a Madden NFL 23 lasciare EA Play e Game Pass Ultimate.

F1 22 seguirà a ruota, salutando il pubblico il 28 febbraio. E sebbene l'annuncio arrivi con un po' di anticipo, è impossibile non notare quanto queste rimozioni abbiano un sapore di “fine ciclo” per entrambe le esperienze.

Nel mondo del football americano, Madden NFL 23 è stato uno dei punti di riferimento, con la sua capacità di ricreare non solo le partite sul campo, ma anche la cultura che ruota attorno a uno degli sport più seguiti negli Stati Uniti (ma non in Italia, secondo il parere di chi scrive).

Il secondo, invece, è un gioco che è stato per molti il non plus ultra della simulazione automobilistica, capace di combinare adrenalina pura con dettagli tecnici da capogiro. La Formula 1 è uno sport che non dorme mai, e F1 22 si è inserito perfettamente in questo ritmo.

Peccato che, come spesso accade nel mondo dei giochi sportivi, l'anno successivo arriva a mettere in ombra l’edizione precedente. Se volevate approfittare del tempo rimanente per vivere l’esperienza completa prima che F1 22 esca di scena, è il momento di accelerare.

La scomparsa di questi due giochi dai cataloghi di EA Play e Game Pass sarà una delusione per i giocatori che non hanno ancora avuto il tempo di completare il loro percorso. Ma è anche il segno che questi servizi sono in continua evoluzione.

L’arrivo di nuovi giochi, magari freschi di release, o altre edizioni che troveranno spazio nell’offerta, è la parte "bella" di questa transizione.

Insomma, la partenza di F1 22 e Madden NFL 23 lascia il posto a nuove opportunità di gioco (già il mese di gennaio non sembra infatti niente male in quanto a nuove aggiunte).

Restando in tema, avete letto anche che il primo Diablo di Blizzard e UFC 5 potrebbero approdare su PC Game Pass/Ultimate ed EA Play molto presto?