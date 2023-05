DualSense Edge, il controller perfetto per PS5, oggi in sconto! Risparmi il 19%!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui controller.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il DualSense Edge, che attualmente potete portarvi a casa a soli 195€, con uno sconto del 19% e un risparmio reale di quasi 45€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 129,90€.

DualSense Edge offre una serie di funzionalità innovative ed è ricco di accessori e caratteristiche che lo distinguono dal controller DualSense standard. Tra le sue principali caratteristiche, DualSense Edge presenta controlli ultra-personalizzabili, coperture delle levette sostituibili e tasti rimappabili, offrendo così un'esperienza di gioco estremamente versatile. Inoltre, dispone di impugnature interne antiscivolo che garantiscono un comfort unico durante le sessioni di gioco più lunghe e intense.

Ovviamente, il controller DualSense Edge mantiene tutte le funzionalità coinvolgenti del controller DualSense standard, tra cui il feedback aptico, i grilletti adattivi, il microfono integrato e i controlli di movimento.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "DualSense Edge è il controller definitivo per i giocatori PS5. Nonostante un peso importante, il form factor e il grip sulle impugnature permettono di giocare in modo piuttosto comodo prima di avvertire la stanchezza; inoltre, la facilità di accesso alle personalizzazioni (compreso l'inserimento magnetico dei paddle posteriori) rende l'esperienza modulare capace di mutare forma per adattarsi all'utente".

