Dragon Ball FighterZ gratis su Xbox Series X|S, forse per errore: ecco come riscattarlo

Dragon Ball FighterZ è disponibile per il riscatto totalmente gratis su Xbox Series X|S, probabilmente a causa di una svista dovuta all'ultima promozione per gli utenti delle console di casa Microsoft.

Se siete iscritti a uno qualunque dei piani di Xbox Game Pass (trovate Ultimate scontato su Amazon, a proposito), da questo momento potete infatti accedere ai nuovi giochi gratuiti del weekend, che vengono forniti agli utenti solo per il fine settimana.

Tra questi giochi c'è però Dragon Ball FighterZ, la cui prova può essere sfruttata per riscattare gratuitamente l'edizione completa senza dover spendere un centesimo in più: il tutto grazie all'edizione Xbox One del titolo.

Questo trucco è stato segnalato da Wario64 su X, ma ho provveduto anch'io a verificarlo sulla mia console Xbox Series X|S e posso confermarvi che funziona: vediamo dunque insieme come riscattare la versione completa.

Dovrete assicurarvi di scaricare sulle vostre console next-gen la versione Xbox One di Dragon Ball FighterZ: potete farlo dirigendovi alla seguente pagina ufficiale e avviando l'installazione sulla vostra console.

Cercando il titolo dalla console verrete infatti automaticamente reindirizzati alla versione Series X|S, senza la quale questo trucco non potrà funzionare.

Non appena sarà completato il download, avviate il gioco regolarmente e, una volta selezionato il vostro profilo, selezionate l'opzione "Passa alla versione per Xbox Series X|S".

In pochissimi istanti, le vostre console vi segnaleranno che l'operazione è stata completata e avrete "acquistato" Dragon Ball FighterZ per Xbox Series X|S, senza spendere neanche un centesimo.

Una volta completata l'operazione, assicuratevi di riavviare la console e cercare Dragon Ball FighterZ sullo store: se avrete eseguito correttamente la procedura, vi verrà segnalato che il gioco è in vostro possesso.

Invece della spunta per l'installazione pensata per i giochi in prova, vi verrà infatti segnalato che potrete gestire il prodotto, dato che lo avrete già "acquistato".

È evidente che si tratti di una svista dovuta al fatto che le versioni Xbox One offrono gratuitamente l'upgrade alle edizioni per Xbox Series X|S: non sappiamo se Microsoft intenderà revocare o meno l'accesso, ma nel dubbio vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.