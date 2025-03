Dove vedere Silent Hill Transmission di oggi in diretta

Tra poche ore potremo finalmente avere un primo sguardo a Silent Hill f, il nuovo capitolo sviluppato da Neobards Entertainment ambientato nel Giappone degli anni '60.

Dopo oltre due anni dall'annuncio ufficiale, gli appassionati avranno la possibilità di scoprire cosa li attende nella nuova storia curata da Ryukishi07, noto soprattuto per la serie When They Cry.

Il tutto si svolgerà come sempre con una Transmission dedicata: proprio pochi istanti fa, Konami ha finalmente svelato tutti i dettagli, chiarendo dove e quando potrete seguirlo in diretta.

L'evento Silent Hill Transmission verrà trasmesso oggi 13 marzo alle ore 23.00 sul canale YouTube ufficiale dedicato alla saga survival horror.

La diretta sarà visibile con sottotitoli in lingua inglese al seguente indirizzo: l'inizio dell'evento viene segnalato per le 22.50, ma dovrebbe trattarsi di un semplice avvio anticipato con tanto di countdown ufficiale.

Potrete seguire la diretta comodamente anche all'interno di questa notizia, attraverso il video che vi allegheremo qui di seguito:

Non dovrete fare altro che tornare su questo articolo pochi istanti prima dell'inizio della diretta, aggiornare la pagina e godervi la Silent Hill Transmission in diretta.

Konami ha già dichiarato che non dovrebbero esserci sorprese dell'ultima ora: l'evento sarà interamente dedicato a Silent Hill f, il che significa che non dovrete aspettarvi annunci imprevisti.

Questo significa che dovremmo finalmente avere un primo sguardo al gameplay di questo misterioso nuovo capitolo: speriamo naturalmente che la qualità riesca a rivaleggiare quanto visto con il remake di Silent Hill 2 (lo trovate su Amazon, a proposito).

Ovviamente, la redazione di SpazioGames.it seguirà attentamente l'evento in diretta: se dovessero emergere annunci imprevisti, così come eventuali dettagli particolarmente interessanti sul reveal di Silent Hill f, scoprirete tutto ciò che c'è da sapere tempestivamente sulle nostre pagine.

Detto questo, non posso fare altro che rimandare l'appuntamento alle 23.00 di oggi e augurarvi buon divertimento!