Dopo aver cancellato Splinter Cell, Ubisoft annuncia un nuovo film

I cinegame sono chiaramente il trend in cui tutti vogliono buttarsi il prima possibile, anche Ubisoft che ha deciso di portare al cinema Riders Republic.

Il nome non vi dice nulla? Normale, perché si tratta di un videogioco anche non male, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione, ma che di sicuro non è il primo nome che ci viene in mente per una trasposizione cinematografica, tra quelli che aveva a disposizione Ubisoft

Eppure, come riporta Game Informer, Ubisoft Film and Television e lo studio Gaumont hanno unito le forze per trasformare l'esperienza digitale di Riders Republic in un lungometraggio d'azione.

L'annuncio, che segna l'ennesimo tentativo di Ubisoft di espandere i propri franchise nel settore cinematografico, punta a catturare l'essenza dinamica e spettacolare del videogioco del 2021.

Per farlo, Ubisoft si affiderà ad Adil El Arbi e Bilall Fallah, il duo di registi già noto per aver diretto "Bad Boys for Life" e il più recente "Bad Boys: Ride or Die". La loro esperienza con scene d'azione ad alto impatto rappresenta una scelta strategica per un film che dovrà tradurre in linguaggio cinematografico la frenesia e lo spettacolo degli sport estremi. Sarà anche la migliore, difficile dirlo?

Secondo le prime informazioni rilasciate da Ubisoft, il film ambisce a essere «un elettrizzante film d'azione, capace di offrire emozioni senza sosta, umorismo e acrobazie spettacolari sulle pendici innevate delle Alpi».

La sceneggiatura è stata affidata a Noé Debré, già conosciuto per il suo lavoro su "Stillwater" e "The World Is Yours". Tra le molteplici discipline presenti nel gioco originale, la pellicola sembra che concentrerà principalmente sugli sport invernali. Una scelta che potrebbe restringere il focus rispetto all'ampia offerta del videogioco, dove i giocatori possono cimentarsi anche in mountain bike, volo con tuta alare e numerose altre attività estreme.

Dopo esperienze di successo altalenante, come il film di Assassin's Creed, la serie Mythic Quest e Captain Laserhawk su Netflix, l'azienda continua a esplorare le potenzialità del cross-media, cercando di attrarre sia i fan dei videogiochi sia un pubblico più ampio.

Avrebbe potuto farlo con il film di Splinter Cell, ad esempio, ma per qualche motivo il progetto è stato ucciso ed è stato dato spazio a Riders Republic.