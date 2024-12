Digital Bros riceve il premio Via della Seta 2024

Digital Bros ha ricevuto il premio Via della Seta 2024 nel corso di una serata di gala al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, nell’ambito della XIX edizione dei China Awards.

L’evento, organizzato dalla Italy China Council Foundation e da MF-Milano Finanza, riconosce le aziende che si sono distinte per il loro operato nel mercato cinese, uno dei più dinamici al mondo.

Il riconoscimento arriva per il percorso di crescita dell'azienda, che attraverso la sua controllata 505 Games e le filiali a Shenzhen e Hong Kong ha portato videogiochi internazionali al pubblico cinese e pubblicato globalmente titoli di sviluppatori locali, come Gunfire Reborn e Unheard: Voices of Crime.

Raffi Galante, CEO e co-fondatore di Digital Bros, ha sottolineato l'importanza del mercato cinese per il settore videoludico:

«Questo premio testimonia il nostro impegno lungo la via della seta, che ci ha portato in uno dei principali mercati globali per il consumo e lo sviluppo di videogiochi. [...] Il mercato cinese dei videogiochi conta oltre 668 milioni di utenti, con una crescita che supera di tre volte quella del PIL cinese.»

Sebbene i numeri del mercato cinese siano indubbiamente impressionanti, il discorso di Galante si colloca in un contesto in cui la competitività internazionale e la presenza di colossi locali come Tencent rappresentano sfide significative.

Tra gli annunci di rilievo, la partnership con lo studio cinese Leenzee per lo sviluppo di Wuchang: Fallen Feathers, un action RPG in stile soulslike ambientato nel periodo della dinastia Ming, previsto per il 2025.

Il premio Via della Seta è certamente un riconoscimento importante: Digital Bros, pur con una presenza consolidata in Cina, dovrà continuare a bilanciare il proprio approccio tra creatività, investimenti strategici e competizione globale.

In un mercato in costante evoluzione, l'azienda è chiamata a dimostrare che il premio non è solo un traguardo simbolico, ma un reale punto di forza per il futuro.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.