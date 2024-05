Devolver Digital porterà delirio alla Summer Game Fest 2024

La Summer Game Fest 2024 comincia a delinearsi in tutto il suo calendario del quale, ancora una volta, farà parte Devolver Digital con il suo showcase estivo che sarà... un compleanno.

Come annunciato sul sito ufficiale, infatti, il Devolver Direct 2024 si svolgerà il 7 giugno alle ore 02:00 italiane (sì, potete leggere con calma le news il giorno dopo), e per una durata di circa 20 minuti verrà festeggiata la mascotte dell'azienda.

Ovvero Volvy, che sarà assoluta protagonista di un evento che conterrà «una grande manciata di regali di gioco, inclusi aggiornamenti e date di uscita per i titoli in arrivo, oltre ad alcune nuove entusiasmanti rivelazioni».

La festa del 15° compleanno di Volvy è una breve ma dolce opportunità per riunirsi attorno ai vostri cari e celebrare la mascotte preferita dei videogiochi senza che succeda nulla di strano, per citare quello che dice Devolver Digital nella descrizione del video.

Per quanto riguarda gli annunci, con tutta probabilità l'azienda darà un seguito al delirante evento dello scorso anno, in cui aveva mostrato solamente i giochi rinviati al 2024.

Mentre alcuni titoli sono stati pubblicati alla fine, come The Talos Principle 2 (che trovate su Amazon), sono tante le produzioni di cui aspettiamo novità e ovviamente le date di uscita.

Tra queste The Plucky Squire, Stick it to the Stickman, Anger Foot e Skate Story, per citarne alcuni, di cui speriamo venga fissata una data o magari uno shadowdrop lo stesso giorno dell'evento.

La Summer Game Fest 2024 non farà quindi a meno della folla di Devolver Digital che, come sapete, non fa eventi propriamente convenzionali, per così dire. Il publisher indie si aggiunge infatti alla già imponente lista di aziende che daranno vita all'estate dei videogiochi.

Gli eventi cominciano ad essere veramente tanti e, se vi siete un po' persi, è normale: per fortuna c'è la nostra guida con gli show in programma.