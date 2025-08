Il mondo dei videogiochi si prepara ad accogliere una nuova esperienza d'azione che promette di mescolare elementi narrativi profondi con sfide ambientali complesse.

Hell is Us, il titolo sviluppato da Rogue Factor, ha raggiunto da poco la fase gold e si avvia verso il lancio ufficiale previsto per il 4 settembre, ma prima di allora offrirà ai giocatori la possibilità di testare le proprie meccaniche attraverso una demo estesa anche alle console di nuova generazione.

Dopo aver debuttato su PC lo scorso giugno con una disponibilità limitata nel tempo, la versione dimostrativa del gioco farà il suo ingresso su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 12 agosto. Questa mossa strategica permetterà agli sviluppatori di testare le prestazioni del titolo sulle piattaforme console e ai giocatori di farsi un'idea concreta di quello che li aspetta al lancio.

Parallelamente al debutto console, anche la versione PC della demo riceverà alcuni miglioramenti significativi sul fronte delle prestazioni. Gli aggiornamenti tecnici consentiranno di raggiungere i 60 fotogrammi per secondo in risoluzione 4K, un traguardo che dovrebbe soddisfare anche i giocatori più esigenti dal punto di vista della fluidità visiva.

La trama di Hell is Us ruota attorno alle vicende di Rémi, un Peacekeeper che si trova costretto a viaggiare verso la regione di Hadea per una missione tanto personale quanto pericolosa: ritrovare i propri genitori scomparsi.

Il protagonista dovrà fare i conti non solo con le conseguenze devastanti di una guerra civile in corso, ma anche con una minaccia di natura completamente diversa e più inquietante.

Queste creature, note come Hollow Walkers, sono emerse in seguito a un evento catastrofico chiamato semplicemente "la Calamità".

La loro presenza aggiunge un elemento soprannaturale e minaccioso a un contesto già complesso, creando una dinamica di gioco che promette di alternare combattimenti tradizionali a scontri contro nemici dalle caratteristiche uniche.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda l'approccio adottato da Rogue Factor nella creazione dei dungeon. Gli sviluppatori hanno optato per una progettazione completamente artigianale di questi ambienti, evitando la generazione procedurale in favore di aree attentamente studiate e bilanciate.

Ogni dungeon è stato concepito per presentare ai giocatori una combinazione di puzzle ambientali e scontri impegnativi, il tutto inserito in un contesto narrativo che contribuisce ad approfondire la comprensione del mondo di gioco. Questa filosofia di design dovrebbe garantire un'esperienza più coesa e significativa rispetto a soluzioni più automatizzate.

Al momento non sono state fornite informazioni precise sulla durata della disponibilità della demo console, elemento che potrebbe influenzare la decisione di molti giocatori interessati a provarla prima dell'uscita definitiva. L'appuntamento con il lancio completo rimane fissato per il 4 settembre, quando Hell is Us debutterà ufficialmente sul mercato con tutti i contenuti previsti dagli sviluppatori.