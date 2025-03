Death Stranding 2, sbucano prezzo e Collector's Edition

A quanto pare Death Stranding 2 sarà disponibile anche in formato fisico. Le informazioni trapelate nelle ultime ore confermano che Kojima Productions ha pianificato diverse edizioni su disco del suo atteso sequel, inclusa una Collector's Edition dal prezzo considerevole.

Nonostante manchino ancora dettagli precisi sui contenuti speciali e sulla data esatta di apertura dei preordini, le prime indicazioni sui prezzi e sulla distribuzione territoriale stanno già alimentando l'interesse della community.

Stando al sempre affidabile billbil-kun, la versione Standard di Death Stranding 2: On the Beach sarà commercializzata in formato fisico su disco, con un prezzo fissato a 79,99 euro per il mercato europeo.

I giocatori nordamericani potranno acquistarla a 69,99 dollari, mentre nel Regno Unito il costo sarà di 69,99 sterline britanniche.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨 We reveal some fresh new informations about Death Stranding 2: On the Beach, the upcoming game from Hideo Kojima Pre-orders are imminent! Report includes: 💿 Physical release & editions of DS2 💰 Pricing #DeathStranding2 www.dealabs.com/magazine/dea... — billbil-kun (@billbil-kun.bsky.social) 2025-03-07T14:33:29.223Z

Particolarmente interessante è la conferma dell'arrivo di una Collector's Edition nei mercati occidentali. Questa edizione speciale sarà sicuramente disponibile in Nord America e in Europa, mentre rimane ancora incerta la sua distribuzione in altre regioni del mondo.

Se per la versione Standard i prezzi sono stati comunicati in modo completo per i principali mercati, per quanto riguarda la Collector's Edition l'unica informazione disponibile al momento è il prezzo in dollari americani: 229,99 USD.

Non sono ancora stati rivelati i corrispettivi in euro o sterline, lasciando i collezionisti europei in attesa di aggiornamenti (il primo gioco lo trovate invece su Amazon scontato).

Rimane avvolto nel mistero anche il contenuto specifico di questa edizione premium. Tipicamente, le Collector's Edition dei titoli AAA includono statuette, artbook, contenuti digitali esclusivi e altri oggetti da collezione, ma Kojima Productions non ha ancora svelato cosa aspettarsi da questo pacchetto speciale.

Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per l'apertura dei preordini, le stime indicano che i fan potranno iniziare a prenotare le loro copie durante marzo 2025.

Questo suggerisce che la finestra di lancio del gioco potrebbe collocarsi nella seconda metà del 2025, in linea con le aspettative generate dai recenti aggiornamenti sul progetto.

Gli appassionati dell'universo creato da Hideo Kojima dovranno quindi pazientare ancora qualche mese prima di poter assicurarsi la loro copia di Death Stranding 2: On the Beach, soprattutto coloro interessati all'esclusiva Collector's Edition.

Del resto, è cosa nota che il gioco vuole in qualche modo "lasciare il segno", quindi non stiamo più nella pelle.