David Fincher racconta il futuro di Xbox grazie a un ratto

Siamo abituati ai grandi cineasti che lavorano nel mondo dei videogiochi, e oggi Xbox ha deciso di mostrarci un nuovo trailer realizzato da David Fincher, con protagonista un ratto che mostra il futuro del brand.

L'autore di opere di culto come Fight Club e Mindhunter (tra gli altri) ha girato il trailer "Wake Up" insieme a Romain Chassaing, e il risultato è una favola contemporanea “meravigliosamente bizzarra”, come l’ha definita la stessa Microsoft.

Non è la prima volta, per altro, che David Fincher ha lavorato con Xbox in termini di corporate storytelling. Già all'epoca di Halo 4, Tim Miller aveva collaborato con Fincher per creare un trailer epico per il titolo. Ispirato alla poesia "Invictus", il film raccontava la prima infanzia dell'eroe Master Chief, dall'infanzia al reclutamento.

Ed ecco il nuovo trailer, pubblicato poco fa:

Al centro del racconto c’è Horatio, un ratto antropomorfo che vive intrappolato nella routine quotidiana: pendolarismo affollato, scrivania grigia, pausa pranzo solitaria. Attorno a lui, un mondo di altri ratti come lui, tutti immersi in un’esistenza alienante.

Ma qualcosa rompe la monotonia: strane apparizioni di videogiocatori umani – gli unici esseri umani che Horatio incontra. Figure misteriose e luminose, quasi a rappresentare un’altra dimensione.

Al termine della giornata, Horatio accende la sua Xbox collegata a un TV Samsung OLED. È lì, nel gioco e nel contatto con i suoi amici, che ritrova se stesso. Il divertimento diventa catarsi, trasformazione: Horatio riscopre la sua umanità, o forse la scopre per la prima volta.

"Wake Up" si mostra come una metafora sull’alienazione moderna e sul potere del gioco di rompere le gabbie della routine. Fincher porta il suo tocco cupo e stilizzato, mentre Chassaing aggiunge il tono grottesco e surreale. Il risultato è una visione d’autore davvero intrigante.

Un ottimo modo per accompagnare anche l'annuncio del prossimo Showcase di Xbox: ecco i dettagli.