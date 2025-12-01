Il dibattito sull'intelligenza artificiale generativa nell'industria videoludica si arricchisce di un nuovo intervento critico da parte di Dan Houser, leggendario ex scrittore di Rockstar Games e figura chiave dietro la narrativa di franchise iconici come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

Durante un'intervista radiofonica alla trasmissione The Chris Evans Breakfast Show su Virgin Radio, Houser ha lanciato dure critazioni verso chi sta guidando lo sviluppo dell'IA generativa, definendoli come persone "non completamente a tutto tondo" dal punto di vista umano e creativo.

Houser stava promuovendo il suo nuovo libro A Better Paradise Volume One: An Aftermath, un'opera che esplora proprio i rischi dell'AI attraverso la storia di un progetto videoludico che sfugge di mano quando l'intelligenza artificiale creata per il gioco diventa troppo potente.

Interrogato dal conduttore Chris Evans sulla metafora dell'AI come "mietitrebbia" che raccoglie informazioni senza mai poter catturare veramente lo spirito umano, l'ex scrittore di Rockstar ha risposto con un'analisi tagliente della situazione attuale.

"Alcune di queste persone che cercano di definire il futuro dell'umanità, della creatività o altro usando l'IA non sono le persone più umane o creative", ha spiegato Houser.

Secondo lo sceneggiatore, esiste una contraddizione fondamentale: chi sta spingendo maggiormente per l'adozione dell'IA generativa sostiene di essere più capace di comprendere l'essenza umana, quando in realtà potrebbe non possedere quelle qualità umane complete necessarie per guidare tale trasformazione.

Un paradosso che secondo Houser sta trascinando l'intera industria in una direzione potenzialmente problematica.

La critica si fa ancora più specifica quando Houser affronta la sostenibilità a lungo termine dei modelli di IA generativa. Alla domanda se crede che l'attuale ondata di intelligenza artificiale raggiungerà il successo promesso dai suoi sostenitori, lo scrittore ha risposto con scetticismo: "Non penso che accadrà, perché credo che l'IA finirà per divorare se stessa".

Il paragone utilizzato è tanto efficace quanto inquietante: proprio come dare da mangiare mucche alle mucche ha portato al morbo della mucca pazza, alimentare i modelli IA con contenuti generati da altre IA porterebbe a un inevitabile degrado qualitativo.

Il problema tecnico identificato da Houser riguarda il training dei modelli: mentre i large language model e gli strumenti di generazione di contenuti si basano su dati raccolti dal web, la progressiva saturazione di internet con materiale IA-generated crea un loop di feedback negativo.

Se i modelli futuri verranno addestrati su dati già contaminati da output di IA precedenti, la qualità e l'originalità delle informazioni potrebbero deteriorarsi progressivamente. Una preoccupazione condivisa da molti esperti del settore tech, ma raramente espressa con tale chiarezza da figure dell'industria videoludica.

Le dichiarazioni alla Virgin Radio si inseriscono in un pattern di comunicazione coerente da parte di Houser. Già la settimana precedente, durante un'apparizione al programma TV Sunday Brunch, aveva rivelato che la sua nuova compagnia Absurd Ventures sta "sperimentando con l'IA" ma che "la verità è che molto di quello che offre non è utile come alcune aziende vorrebbero farvi credere".

Un atteggiamento pragmatico che riflette l'esperienza di chi ha passato decenni a creare narrative complesse e mondi di gioco articolati. Secondo Houser, mentre alcuni aspetti dell'IA sono effettivamente impressionanti, molte delle funzionalità pubblicizzate stanno semplicemente replicando processi che i computer già eseguono da tempo.

L'ex scrittore di Rockstar ha inoltre suggerito che parte dell'hype intorno all'IA generativa sia motivato da interessi finanziari legati al mercato azionario delle compagnie tech, piuttosto che da reali progressi rivoluzionari.

Nel contesto dell'industria videoludica, questo si traduce in una proliferazione di annunci roboanti su strumenti IA per la generazione di asset, dialogue system e procedural content che spesso non mantengono le promesse iniziali.

La riflessione più interessante di Houser riguarda la cosiddetta "regola dell'80/20" nell'innovazione tecnologica. Secondo la sua esperienza, raggiungere l'80% di funzionalità in una nuova tecnologia è relativamente semplice, ma l'ultimo 20% necessario per una simulazione perfetta della realtà è estremamente difficile.

Questa osservazione è particolarmente rilevante per il game development, dove il "polish" finale e l'attenzione ai dettagli spesso distinguono un titolo mediocre da un capolavoro. La domanda che Houser pone è se i sistemi IA, che apprendono in modo diverso rispetto allo sviluppo software tradizionale, riusciranno a superare questa barriera o se rimarranno bloccati in uno stato di "quasi pronto" indefinitamente.