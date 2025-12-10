L'universo di Cyberpunk 2077 si prepara a conquistare un nuovo territorio: quello dei giochi di carte collezionabili fisici. CD Projekt Red ha annunciato una collaborazione con WeirdCo, studio emergente specializzato in TCG, per sviluppare il primo gioco di carte ufficiale della serie Cyberpunk.

Si tratta di un'espansione significativa del franchise polacco, che dopo il successo videoludico e dell'anime Edgerunners punta ora a diversificare ulteriormente la propria presenza sul mercato, seguendo la strada già tracciata da altre IP come The Witcher con Gwent, seppur in formato completamente diverso.

Il progetto rappresenta una novità assoluta per CD Projekt Red, che non aveva mai realizzato un TCG fisico prima d'ora. La scelta di affidarsi a WeirdCo, team relativamente giovane nel panorama competitivo dei giochi di carte, sottolinea la volontà di esplorare approcci innovativi al genere.

Secondo quanto rivelato in un'intervista esclusiva a IGN, il team di sviluppo ha attinto a piene mani dall'intero ecosistema narrativo di Cyberpunk, includendo non solo personaggi iconici di Cyberpunk 2077 e della serie animata Edgerunners, ma anche materiale dalla serie a fumetti Dark Horse.

La filosofia progettuale dietro il TCG punta all'autenticità assoluta verso l'universo cyberpunk. "Ogni membro del team di WeirdCo ama l'universo Cyberpunk, e abbiamo costruito il TCG pezzo per pezzo su queste fondamenta", ha dichiarato Elliot Cook, co-fondatore di WeirdCo.

Il processo creativo ha richiesto un'analisi meticolosa di ogni dettaglio, con il team costantemente impegnato a chiedersi come rendere ogni elemento più fedele possibile all'estetica e alla narrativa del franchise.

Dal punto di vista del gameplay, le informazioni restano ancora avvolte nel mistero. Un trailer teaser pubblicato da WeirdCo offre solo alcuni indizi sulle meccaniche di gioco, mostrando diverse tipologie di carte: "huscle" (mercenari ingaggiabili appartenenti a varie fazioni), carte cyberware che richiamano i potenziamenti cibernetici del videogioco, e carte personaggio che includono fan favorite come Panam, Judy e Jackie.

La selezione dei personaggi per il Set 1 è stata curata direttamente in collaborazione con CD Projekt Red.

Patrick Mills, responsabile della strategia dei contenuti per il franchise, ha confermato che l'obiettivo primario del lancio iniziale è rappresentare l'identità centrale di Cyberpunk 2077 includendo i personaggi più iconici e amati.

Tra i confermati figurano V, Johnny Silverhand e l'antagonista Adam Smasher. La presenza di personaggi da Edgerunners è garantita, con una carta di Lucy offerta come ricompensa gratuita per chi si iscrive anticipatamente alla mailing list ufficiale del TCG.

Luohan Wei, co-fondatore di WeirdCo, ha sottolineato come il team abbia tradotto meccaniche videoludiche caratteristiche dell'esperienza Cyberpunk nel formato carte, mantenendo fedeltà all'IP originale pur portando innovazione al mercato dei TCG.

Questo approccio ibrido potrebbe risultare vincente per catturare sia i fan della serie che appassionati di giochi di carte competitivi.

Nonostante il supporto di CD Projekt Red, WeirdCo ha scelto la strada del crowdfunding per finanziare la produzione. Una campagna Kickstarter verrà lanciata nel corso del 2026, con ulteriori dettagli sulle meccaniche di gioco e sulle carte previsti in prossimità dell'avvio della raccolta fondi.

Questa scelta permette anche di coinvolgere direttamente la community nella fase di sviluppo, raccogliendo feedback e costruendo hype attorno al progetto prima del lancio vero e proprio.