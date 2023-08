Cyberpunk 2077: No Coincidence arriva all'estero, fissata anche l'uscita italiana

È passato ormai un po' di tempo da quando assistemmo all'annuncio di Cyberpunk 2077: No Coincidence, il romanzo ufficiale ambientato nell'universo di Cyberpunk 2077, pronto ad estendere ulteriormente l'universo nato dal gioco da tavolo e portato poi avanti dal videogame di CD Projekt RED.

L'opera letteraria, come confermato anche dal publisher polacco in una nota stampa, è ora disponibile in lingua inglese, grazie a una collaborazione proprio tra CD Projekt e l'editore Orbit. Scritto da Rafal Kosik, il romanzo si basa specificamente sulla Night City del videogame ed è pronto ad arrivare anche in Italia, dove esordirà tra qualche settimana.

A curare la traduzione nella nostra lingua è la casa editrice Fanucci, che (apprendiamo da Amazon) ne ha fissato il lancio per il 17 novembre 2023. Il libro, in questo caso, sarà proposto in una edizione con copertina flessibile e consterà di 464 pagine complessive.

È stata resa nota anche la sinossi ufficiale nella nostra lingua, che vi proponiamo di seguito:

A Night City, un gruppo di sconosciuti ha appena messo a segno un audace colpo su un convoglio Militech che trasporta un misterioso container. Quello che li unisce è che sono tutti ricattati e non possono esimersi da eseguire gli ordini. Costretti dunque a portare avanti il lavoro, non hanno idea di quanto sia esteso il raggio d’azione del loro datore di lavoro, né di quale misterioso oggetto contenga il container. La nuova banda – composta da un veterano diventato fuorilegge, un agente dormiente della Militech, un net-runner dilettante, un negoziatore aziendale, un ripperdoc e un informatico – deve superare le proprie diffidenze e lavorare insieme per evitare che i loro segreti vengano alla luce prima di poter mettere a segno il prossimo colpo mortale.

Vedremo se, via via che si approssimerà l'uscita, ci sarà la possibilità di acquistare il libro anche in formato eBook, per coloro che dovessero preferire il digitale alla tradizionale carta stampata.

Se siete interessati, potete prenotare il romanzo su Amazon a questo link al prezzo minimo garantito.

Nel frattempo, i videogiocatori sono in attesa di Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 che promette di aggiungere tanta nuova carne al fuoco, che vede nel suo cast anche Idris Elba e che sarà disponibile dal 26 settembre.

Sono insomma mesi molto caldi per i fan dell'universo nato da Mike Pondsmith. In precedenza, ricordiamo, Cyberpunk era arrivato anche su Netflix, con l'apprezzata serie animata Cyberpunk Edgerunners. Vediamo se andrà altrettanto bene anche con il romanzo.