Cuffie gaming HP a un prezzo SUPER: solo 29,99€!

Se siete a caccia di un paio di cuffie da gaming dal prezzo estremamente accessibile, allora dovreste dare un'occhiata alle HP Pavilion 600, che si portano a casa con solo 29,99 euro in occasione del Black Friday.

Cuffie HP Pavilion 600, chi dovrebbe acquistarle?

Con le HP Pavilion 600 stiamo parlando di cuffie cablate, che richiedono cioè di essere collegate al vostro PC per alimentarsi e funzionare correttamente. Questo significa anche che non hanno una batteria di cui doversi preoccupare e, di conseguenza, pesano meno rispetto alle alternative wireless.

Le cuffie sono dotate di virtual surround 7.1, che permette di percepire i suoni tenendo conto della direzione da cui arrivano: una feature che aumenta il coinvolgimento e che in alcuni giochi competitivi, come gli shooter, è di enorme aiuto per capire da dove stanno arrivando i vostri nemici.

Le HP Pavilion 600 sono inoltre dotate di microfono, piazzato su una apposita asta pieghevole, con il quale potete partecipare alle chat vocali durante le partite online con i vostri amici. Sul padiglione sinistro, infine, è anche presente una rotella per il controllo del volume, facilmente raggiungibile, a cui si affianca un pulsante per mutare il microfono, casomai non intendeste utilizzarlo.

Vi invitiamo anche a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

