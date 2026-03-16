Avatar di Ospite Dev Sword #569 0
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Non capisco sto hype, mi sembra una roba stra generica
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Avatar di Ospite Sys Guard #381 0
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Io non lo prendo perché "sarà un capolavoro", parola utilizzata a sproposita che nel tempo, almeno per me, ha perso completamente il suo significato, ma perché era una vita che aspettavo un gdr open world fantasy occidentale ed essendomi stufato di tutti questi mappazzoni souls che fondono varie mitologie dentro questi mondi onirici, belli, ma poco credibili, finalmente l attesa è finita.
Chi se ne frega se sarà o no, un capolavoro, quello che ho visto basta e avanza per rassicurarmi sulla bontà del prodotto
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