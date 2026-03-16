Si è concluso il recente sondaggio lanciato da noi di SpazioGames dedicato a Crimson Desert, l’ambizioso open world sviluppato da Pearl Abyss. La domanda posta ai lettori era semplice ma diretta: Crimson Desert secondo voi ce la farà?

Il titolo, che negli ultimi anni ha attirato grande attenzione grazie ai suoi trailer spettacolari e alla promessa di un mondo aperto estremamente dettagliato, continua infatti a dividere il pubblico tra entusiasmo e prudenza. I risultati del sondaggio offrono uno spaccato interessante di come la community percepisce il progetto.

L’opzione più votata è stata senza dubbio quella più ottimista: “Sarà un capolavoro!”, scelta dal 43% dei partecipanti. Un risultato significativo che dimostra come una larga fetta dei lettori riponga grande fiducia nel progetto di Pearl Abyss.

Fin dalla sua presentazione, Crimson Desert ha colpito per la qualità visiva, per la promessa di un open world dinamico e per un sistema di combattimento che mescola azione spettacolare e libertà d’approccio. Elementi che, almeno sulla carta, lo rendono uno dei progetti più ambiziosi del panorama RPG degli ultimi anni.

La seconda opzione più votata riflette invece un atteggiamento più prudente, ma comunque positivo. Il 33% degli utenti ha scelto infatti “Sì, ma al Day One sarà ‘rotto’”.

È una risposta che racconta molto del rapporto tra i giocatori e le grandi produzioni contemporanee. Negli ultimi anni diversi titoli molto attesi sono arrivati sul mercato con problemi tecnici o con un livello di rifinitura inferiore alle aspettative, salvo poi migliorare nel tempo grazie a patch e aggiornamenti.

Una fetta più piccola ma comunque significativa del pubblico resta invece decisamente più scettica. Il 19% dei votanti ha selezionato l’opzione “No, sarà tutto fumo e niente arrosto!”.

Questo gruppo di lettori teme quindi che l’imponente campagna promozionale e i trailer ricchi di momenti spettacolari possano nascondere un’esperienza meno solida di quanto appaia. È un dubbio che spesso accompagna i progetti molto ambiziosi, soprattutto quando promettono sistemi di gioco complessi e un mondo aperto di grandi dimensioni.

Infine, solo il 4% dei partecipanti ha dichiarato “Non mi interessa, non lo giocherò”. Un dato piuttosto basso che suggerisce come Crimson Desert sia comunque riuscito a catturare l’attenzione della community, anche tra chi non è ancora convinto della qualità finale del progetto.

Nel complesso il sondaggio ha raccolto oltre 700 voti, offrendo quindi un campione abbastanza rappresentativo dell’interesse dei lettori di SpazioGames verso il titolo di Pearl Abyss. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.