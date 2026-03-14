Negli ultimi anni abbiamo visto tanti progetti ambiziosi promettere di rivoluzionare il genere open world. Alcuni ci sono riusciti, altri si sono persi per strada tra aspettative altissime e realtà più complicate del previsto. Ed è proprio in questo contesto che torna a far parlare di sé Crimson Desert, il nuovo titolo di Pearl Abyss, sviluppatori già noti per Black Desert Online.

Presentato per la prima volta durante The Game Awards, il gioco ha colpito subito per il suo impatto visivo impressionante: combattimenti spettacolari, un mondo aperto vastissimo e un sistema fisico che sembra voler spingere al massimo le possibilità tecniche delle console moderne. Negli ultimi mesi, tra nuovi trailer e dimostrazioni di gameplay, il progetto ha continuato a far discutere.

Il motivo è semplice: Crimson Desert promette davvero tantissimo. Parliamo di un open world fantasy che mescola esplorazione, combattimenti estremamente dinamici, fisica avanzata e una forte componente narrativa. Il rischio, però, è sempre lo stesso quando l’ambizione cresce così tanto: riuscirà davvero a mantenere tutte le promesse?

Non sarebbe la prima volta che un progetto mastodontico fatica a trovare il giusto equilibrio tra spettacolo tecnico e profondità di gameplay. Allo stesso tempo, Pearl Abyss ha dimostrato in passato di saper creare mondi estremamente dettagliati e sistemi complessi.

Insomma, le aspettative sono altissime. Ma il successo finale dipenderà da un fattore fondamentale: la capacità dello studio di trasformare questa ambizione in un’esperienza davvero solida pad alla mano.

E proprio per questo vogliamo chiedere la vostra opinione. Secondo voi Crimson Desert ce la farà davvero?

Crimson Desert secondo voi ce la fara? Sarà un capolavoro! (42%) Sì, ma al Day One sarà "rotto" (35%) No, sarà tutto fumo e niente arrosto! (17%) Non mi interessa, non lo giocherò. (6%) Vota Scade fra tra 1 giorno Totale voti: 197 Vuoi cambiare la tua risposta?

Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti: l’hype per Crimson Desert è giustificato (in attesa della recensione che sarà pubblicata nei prossimi giorni) oppure rischiamo di trovarci davanti all’ennesimo progetto che promette più di quanto riesca a mantenere?