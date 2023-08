Creative Zen Hybrid, ottime cuffie wireless ANC, con il 35% di sconto!

Vi siete mai chiesti come sarebbe esplorare i vostri brani preferiti con un suono di altissima qualità, isolandovi completamente dai rumori esterni, o al contrario, avendo la possibilità di rimanere connessi al mondo esterno quando lo desiderate? Se la risposta è sì, allora siete nel posto giusto. Vi presentiamo le cuffie Creative Zen Hybrid, ora disponibili su Amazon con uno sconto del 35%.

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa alle cuffie Creative Zen Hybrid Wireless, che attualmente potete portarvi a casa a soli 77,99€, rispetto al prezzo consigliato di 119,99€, con un risparmio reale di 42€.

Le cuffie Creative Zen Hybrid Wireless rappresentano una perfetta combinazione di qualità sonora, comodità e funzionalità avanzate. Queste cuffie offrono una Cancellazione Attiva del Rumore Ibrida (ANC), in grado di eliminare fino al 95% dei rumori ambientali. Con un semplice clic sul pulsante ANC, situato sul padiglione destro, è possibile attivare la Modalità Ambiente, che permette di essere consapevoli dell'ambiente circostante, rendendole ideali per chi viaggia o si trova in luoghi pubblici.

Queste cuffie sono ideali per chi cerca un prodotto ad alta performance, adatto sia all'ascolto di musica di alta qualità che alle chiamate in ambienti rumorosi. Sono perfette per i viaggiatori, gli appassionati di musica o chiunque desideri un'esperienza sonora coinvolgente e di alta qualità.

Le cuffie Creative Zen Hybrid sono dotate di un microfono con cancellazione del rumore incorporato che rende la voce chiara durante le chiamate. In combinazione con l'ANC attivo, queste cuffie assicurano una qualità del suono in entrata superiore rispetto alle cuffie generiche. La durata della batteria raggiunge le 27 ore con ANC attivo e arriva fino a 37 ore con ANC disattivato, rendendo queste cuffie perfette per lunghe sessioni di ascolto.

Infine, i due driver al neodimio full-range da 40 mm, regolati su misura dagli ingegneri acustici di Creative, garantiscono un'acustica di alta qualità, con bassi accurati e alti nitidi. I controlli necessari sono situati sul padiglione destro, facilmente accessibili.

Leggi anche TV per giocare a PS5 | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori cuffie gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.