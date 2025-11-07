Un piccolo cambiamento d’immagine è bastato per scatenare il caos nella community di Crash Bandicoot. Nella serata di mercoledì, Beenox (ossia lo studio responsabile del fortunato Crash Team Racing Nitro-Fueled) ha aggiornato il proprio banner sui social network. Tutto normale, se non fosse che nel collage compariva un’immagine di Crash alla guida di un kart con un design che non corrispondeva a nessuno dei giochi pubblicati finora. Nel dettaglio, il personaggio mostrava l’aspetto che aveva in Crash Bandicoot 4: It’s About Time, titolo uscito nel 2020, e mai apparso in CTR.

La nuova grafica è rimasta online solo per pochi minuti, giusto il tempo che i fan facessero uno screenshot e lo diffondessero ovunque. Dopodiché Beenox ha rapidamente rimosso il banner, alimentando ancora di più i sospetti: se non c’era nulla da nascondere, perché cancellarlo? Da quel momento, i social sono stati invasi da teorie e speculazioni, con la più gettonata che parla di un possibile sequel di Crash Team Racing attualmente in sviluppo.

Prodotto in caricamento

Il silenzio prolungato attorno al franchise non ha fatto che intensificare l’hype. Dopo l’accoglienza tiepida di Crash Team Rumble, i fan attendono con ansia il ritorno alle corse arcade che hanno definito l’infanzia di un’intera generazione. E i numeri giustificherebbero un nuovo progetto: Crash Team Racing: Nitro-Fueled ha superato i dieci milioni di copie vendute, mentre Crash Bandicoot 4 ne ha totalizzate oltre cinque milioni, a conferma di un interesse ancora fortissimo per la mascotte creata da Naughty Dog.

Non è escluso, tuttavia, che l’immagine incriminata si riferisse a una riedizione di Nitro-Fueled. Già a inizio anno alcuni leaker avevano parlato di una “Grand Prix Edition” del remake, aggiornata per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In tal caso, l’aspetto di Crash potrebbe essere stato semplicemente rinnovato, magari come nuova skin o come segnale di un aggiornamento più ampio.

Fatto sta che, dopo anni di quiete, qualcosa si muove nel mondo di Crash Team Racing. E se la fretta con cui Beenox ha cancellato l’immagine è un indizio, allora i motori potrebbero davvero tornare a rombare molto presto. Che si tratti di un reboot completo o di una versione migliorata del titolo del 2019, i fan sanno già una cosa: quando Crash sale in macchina, lo fa solo per correre fino al podio.