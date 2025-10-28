Da anni i fan di Crash Bandicoot attendono notizie su un nuovo videogioco dedicato al marsupiale più famoso della storia di PlayStation. Tuttavia, l’ultima novità sul franchise non arriva dal mondo dei videogiochi, bensì da quello dello streaming: secondo quanto riportato da What’s On Netflix, la piattaforma sarebbe infatti al lavoro su una serie animata dedicata a Crash Bandicoot, prodotta in collaborazione con WildBrain Studios, lo stesso team che ha realizzato Sonic Prime.

Si tratterebbe quindi dell’ennesimo tentativo di portare Crash sul piccolo schermo, dopo una lunga serie di esperimenti mai del tutto andati in porto. L’idea, stando alle indiscrezioni, sarebbe quella di realizzare una serie destinata a un pubblico giovane ma con un tono ironico e dinamico, sulla scia delle ultime produzioni animate legate al mondo videoludico. Netflix, d’altronde, ha già dimostrato di saper gestire bene questo tipo di adattamenti: basti pensare ai successi di Arcane e Cyberpunk: Edgerunners, due serie che hanno raccolto consensi unanimi sia dalla critica che dal pubblico.

WildBrain non è nuova a progetti di questo tipo. Sonic Prime, realizzata per Netflix, è durata tre stagioni e ha saputo reinventare l’universo del porcospino blu, introducendo versioni alternative dei personaggi e nuove linee temporali. Se il progetto su Crash Bandicoot dovesse davvero seguire quella strada, potremmo assistere a una reinterpretazione moderna del personaggio, con Coco, Cortex e gli altri protagonisti rivisitati per una nuova generazione.

Non si sa ancora quanto il progetto sia avanzato. L’unico indizio è che Sonic Prime si è conclusa nel 2024, e ciò potrebbe significare che la produzione di Crash Bandicoot: The Series sia iniziata da oltre un anno. Tuttavia, come insegna la storia delle produzioni videoludiche adattate in serie TV, nulla è garantito: basti ricordare che Netflix aveva in passato annunciato una serie su Horizon Zero Dawn, poi cancellata in favore di un film in uscita nel 2027.

Se confermata, questa sarebbe la terza volta che qualcuno tenta di dare vita a un adattamento animato di Crash. Amazon aveva provato anni fa, senza successo, e persino Naughty Dog aveva realizzato brevi cortometraggi animati ai tempi del primo capitolo per PlayStation, rimasti inediti per quasi vent’anni. Quelle clip, pensate per accompagnare il gioco originale, sarebbero dovute servire come trampolino per una serie spin-off mai realizzata. Ironia della sorte, quasi trent’anni dopo, il sogno di vedere Crash in TV potrebbe finalmente diventare realtà.

In un panorama sempre più dominato da adattamenti di franchise storici, Netflix sembra voler puntare su un personaggio che ha fatto la storia della prima PlayStation, nella speranza di replicare la magia degli anni ’90 in formato animato. Crash Bandicoot è pronto a tornare, ma questa volta non per saltare su casse di TNT — bensì per conquistare gli schermi di milioni di spettatori in tutto il mondo.