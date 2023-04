Crash Bandicoot arriva al cinema? Gli sviluppatori chiedono "aiuto" a Sony

Anche l'iconico Crash Bandicoot potrebbe unirsi ben presto alla lunga serie di IP videoludiche pronte a fare il loro debutto sul grande schermo: Toys for Bob ha infatti espresso pubblicamente il desiderio di realizzarne un film animato.

Il team è reduce dal buon apprezzamento dei fan arrivato dal quarto capitolo It's About Time (lo trovate su Amazon) e si sta preparando al debutto di un nuovo titolo votato al multiplayer, considerando evidentemente quello attuale il momento giusto per portare il marsupiale al cinema.

Advertisement

Advertisement

Un'impresa che, naturalmente, non potrebbe però riuscire a fare da sola: per questo gli sviluppatori hanno voluto sfruttare l'attenzione del pubblico social per chiedere a Sony Pictures — scelta non casuale, date le origini della serie su console PlayStation — di aiutarli a portare Crash Bandicoot al cinema (via Dexerto).

Il motivo è facilmente intuibile e, del resto, non è stato nascosto neanche dagli stessi sviluppatori: a ispirarli è stato infatti l'incredibile successo ottenuto da Super Mario Bros. Il Film, che sta ormai convincendo tutti gli addetti ai lavori della bontà di realizzare adattamenti adeguati tratti dai videogiochi.

Con un post lanciato per pubblicizzare l'uscita di Crash Team Rumble — di cui vi avevamo già parlato in una nostra anteprima dedicata e attualmente in fase di closed beta — Toys for Bob ha infatti lanciato un messaggio che lascia poco spazio ad altre interpretazioni:

«Dopo l'incredibile corsa cinematografica del ragazzo idraulico, crediamo sia ora del debutto al cinema di Crash! Che ne dici, Sony Pictures Animation?»

With the plumber boy’s incredible cinematic run, we think it’s time for Crash’s theatrical debut! What say you, @SonyAnimation? https://t.co/Kq6S4v6Uui pic.twitter.com/DZlFjSZyPa — Toys For Bob (@ToysForBob) April 23, 2023

Al momento Sony non ha ancora commentato la richiesta di "aiuto" di Toys for Bob, ma l'idea sembra aver già entusiasmato i fan, che stanno chiedendo alla divisione animata della casa di PlayStation di accettare la proposta.

Vedremo se effettivamente nelle prossime settimane sarà confermato l'esordio di Crash Bandicoot al cinema, con o senza Sony: vi terremo aggiornati con eventuali novità sulla vicenda.

A proposito di progetti animati, proprio nelle scorse ore PlayStation Productions ha già confermato che uno dei suoi adattamenti videoludici sarà proprio un'animazione.