Copilot arriva su Xbox: l'IA vi aiuterà con i videogiochi

Le intelligenze artificiali sono inevitabilmente il futuro, che ci piaccia o no l'idea, e Microsoft con la sua IA Copilot ha deciso di inserire nuove funzionalità all'interno della piattaforma Xbox, su console o PC.

La novità è stata annunciata poche ore fa (tramite Windows Central) in una speciale conferenza in cui Microsoft ha espresso nel dettaglio quelle che saranno le funzionalità di Copilot su Xbox.

Copilot di Microsoft è un assistente basato su intelligenza artificiale integrato nelle applicazioni di Microsoft 365. Utilizzando modelli di linguaggio avanzati, Copilot aiuta gli utenti a scrivere, analizzare dati, creare presentazioni e gestire email. Tuttavia la momento viene utilizzato anche per generare testi e immagini grazie all'integrazione con Dall-E, e tra pochissimo sarà anche dedicato al gaming.

Nell'evento odierno dedicato a Surface e alle IA, Microsoft ha ufficializzato l'inserimento di Coplilot nel mondo dei videogiochi.

Utilizzando Minecraft (lo trovate su Amazon in versione molto fisica) come esempio, è stato mostrato come Copilot potrà rispondere a domande del tipo «Come posso creare una spada?», e l'intelligenza artificiale andrà a cercare nei forzieri all'interno del gioco, nell'inventario, nei materiali collezionati e suggerirà come creare l'oggetto passo dopo passo.

Di fatto si tratta di un modo alternativo alla classica ricerca delle guide online, che di fatto non serviranno più, fornendo un passo avanti notevole per quanto riguarda l'integrazione della tecnologia nei videogiochi.

Nel corso dell'evento Microsoft ha posto molta enfasi sulla privacy, sostenendo che i dati utilizzati rimarranno sul dispositivo e non verranno caricati nel cloud o utilizzati per addestrare modelli linguistici senza consenso. L'aspetto onestamente più critico per quanto riguarda l'integrazione delle intelligenze artificiali.

Si tratta, come in ogni caso di integrazione di IA, delle potenzialità solamente iniziali di questa tecnologia che andranno sicuramente a migliorare in pochissimo tempo.

D'altronde, secondo Electronic Arts sono gli stessi sviluppatori a volere fortemente l'inserimento delle IA all'interno dello sviluppo di videogiochi. Vedremo cosa succederà.