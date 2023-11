Controller DualSense per PS5 a un prezzo eccezionale: lo paghi meno di 50€!

Il Black Friday 2023 è finalmente arrivato e, tra le sue innumerevoli offerte, vogliamo attirare la vostra attenzione su una promozione attiva inerente al controller DualSense, ora disponibile a meno di 50€!

Avrete l'opportunità di acquistare il pad nella versione Midnight Black a soli 49,97€, godendo di un risparmio di oltre 10€ sul prezzo di listino di 69,99€. Questa offerta rappresenta un'occasione eccezionale per un prodotto Sony, che raramente viene scontato, anche in periodi promozionali come il Black Friday.

Sony DualSense, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del controller DualSense è particolarmente consigliato per i possessori di una PlayStation 5 che necessitano di un nuovo controller, a seguito di un malfunzionamento di quello incluso con la console, o che desiderano un pad aggiuntivo per sessioni di gioco in compagnia. La sua compatibilità con PC e la connessione USB cablata lo rendono ideale anche per coloro che amano giocare sia su console che su computer.

Il DualSense vanta funzionalità come altoparlante e microfono integrati per la comunicazione durante il gioco, un jack per cuffie, rilevamento del movimento a 6 assi e una porta USB-C. Le tecnologie di feedback tattile e trigger adattivi offrono un'esperienza di gioco immersiva. Questo controller non solo migliora l'esperienza di gioco con le sue caratteristiche avanzate, ma si distingue anche per la sua praticità e connettività. Per questi motivi, raccomandiamo il DualSense per un'esperienza di gioco intensa e coinvolgente.

Grazie alla promozione attuale di Amazon, potete approfittare del prezzo più basso mai visto per il DualSense in questa colorazione. Il suo minimo storico, raggiunto ad agosto, era stato di 49,98€, solo un centesimo in più rispetto all'offerta attuale. Da allora, il prezzo non era mai sceso sotto i 60€, rendendo questa offerta particolarmente vantaggiosa.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata al prodotto per scoprire tutte le sue caratteristiche e approfittare dell'offerta. Tuttavia, vi consigliamo di fare in fretta, dato che le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon