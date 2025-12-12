Durante i The Game Awards 2025, Remedy Entertainment ha presentato ufficialmente il primo trailer di Control: Resonant, il sequel del celebre action del 2019. Il reveal ha confermato non solo il nuovo titolo, ma anche una direzione molto diversa rispetto al predecessore.
Secondo quanto visto, Control: Resonant rappresenta infatti una netta svolta per la serie, abbandonando l’impostazione più shooter del primo capitolo per abbracciare un approccio melee-focused, con un sistema d’azione imperniato sul combattimento ravvicinato e su una struttura da action RPG.
Il gioco avrà inoltre un nuovo protagonista: a guidare la storia sarà Dylan Faden, il fratello di Jesse, già noto ai fan del primo capitolo. Il trailer presentato allo show costituisce il primo sguardo ufficiale al progetto.
Remedy ha confermato che l’uscita di Control: Resonant è prevista per il 2026, senza una finestra più precisa al momento.
Spaziogames continuerà a seguire da vicino lo sviluppo del titolo e tutte le novità legate ai The Game Awards 2025.