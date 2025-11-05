SpazioGames ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi lettori: una playlist Spotify interamente dedicata a Hideo Kojima, il visionario autore di Metal Gear Solid, Death Stranding e di una filosofia di gioco che ha ridefinito i confini stessi del medium videoludico. Un piccolo grande omaggio a uno dei creativi più influenti della storia del gaming, ma anche un modo per raccontare la sua arte attraverso un linguaggio universale: la musica.

Chi conosce Kojima sa bene quanto la colonna sonora sia per lui qualcosa di più di un semplice accompagnamento. È un mezzo narrativo, un’estensione del pensiero. Dalle note malinconiche di Old Snake in Metal Gear Solid 4 alla struggente BB’s Theme in Death Stranding, la musica nei suoi giochi è sempre stata un veicolo emotivo potentissimo, capace di legare il giocatore ai personaggi con un filo invisibile e intimo.

Ecco perché su SpazioGames abbiamo deciso di creare una selezione curata con la stessa attenzione con cui Kojima costruisce i suoi mondi.

La playlist, disponibile da oggi su Spotify, è una colonna sonora ideale dell’universo di Kojima: un viaggio che attraversa decenni di ispirazioni cinematografiche, sonorità elettroniche, atmosfere post-industriali e malinconiche ballate apocalittiche. Non si tratta di una semplice raccolta di brani tratti dai suoi giochi, ma di una narrazione musicale che riflette la sua visione, le sue ossessioni e il suo eterno dialogo tra umanità e tecnologia.

Questa playlist nasce proprio da quel principio: la convinzione che ogni suono, ogni pausa, ogni eco possa raccontare qualcosa di noi e del mondo che ci circonda. È una celebrazione della creatività, dell’arte e della contaminazione tra medium, in perfetto stile SpazioGames.

Mettetevi le cuffie, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare in un viaggio musicale che potrebbe, per un istante, farvi sentire come dentro uno dei mondi di Hideo Kojima.

E se vi è piaciuta, vi ricordiamo che sul nostro profilo Spotify trovate anche tante altre playlist ispirate ai videogiochi: seguiteci per non perdervi i prossimi aggiornamenti musicali.