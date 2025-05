Come sarebbe Tifa se fosse una carta di Magic? Esattamente così

Forse non lo sapevate, ma Wizards e Square Enix hanno unito le forze per creare un set di Magic the Gathering con i mondi della saga di Final Fantasy.

Sono molte le carte già mostrate in questi mesi, ma al momento il set Magic x Final Fantasy non ci aveva mostrato uno dei personaggi più amati della saga, soprattutto di quel mai dimenticato settimo capitolo.

Mi riferisco a Tifa, ovviamente, personaggio che i fan di Final Fantasy e non amano per un sacco di motivi (me ne vengono almeno in mente due), che ovviamente sarà immortalata anche nelle carte del set del gioco più famoso del mondo.

E visto che, a quanto pare, oggi è il compleanno di Tifa Lockhart, Square Enix ha deciso di mostrarci tramite il suo account X una delle carte in cui apparirà proprio la bella combattente.

Mostrata in entrambe le versioni, standard e collector, Tifa è prevedibilmente una carta per chi ama il gioco aggressivo in Magic the Gathering.

"Tifa, Artista Marziale", come dovrebbe essere tradotta in italiano, è una creatura 4/4 con l'abilità Melee, per cui ogni volta che attacca più avversari, ottiene +1/+1 per ciascuno.

Inoltre, sempre a sottolineare la sua natura aggro, ogni volta che una creatura con forza 7 o più infligge danno da combattimento a un giocatore, potrete stappare tutte le creature e avere una nuova fase di combattimento.

Nel caso vogliate giocare in formato Commander, Tifa è un comandante davvero interessante anche per il suo costo di lancio accessibile ed è una buona scelta.

A questo proposito, il set Magic The Gathering x Final Fantasy arriverà sugli scaffali il 13 giugno 2025, ma potete già effettuare il preordine tramite rivenditori ufficiali, Amazon e altri store. Vi abbiamo preparato anche una guida al collezionismo, nel caso vogliate cimentarvi nell'impresa.