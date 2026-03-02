Nel weekend appena trascorso PlayStation ha organizzato un playtest chiuso per Horizon Hunters Gathering, spin-off multiplayer ambientato nell’universo di Horizon e caratterizzato da uno stile artistico più stilizzato e “animato” rispetto ai capitoli principali. L’accesso non era particolarmente restrittivo, ed è proprio per questo che i numeri registrati su PC hanno sollevato più di qualche interrogativo.

Secondo i dati di SteamDB, il picco massimo su Steam è stato di 561 giocatori contemporanei, raggiunto durante la prima finestra di test di venerdì 28 febbraio. Un dato che, per un brand importante come Horizon, appare modesto. Ancora più significativo il trend successivo: a ogni riapertura dei server, l’affluenza è diminuita, fino a toccare quota 226 giocatori nell’ultima sessione di domenica sera.

Va però fatta una precisazione. Alcuni screenshot circolati sui social mostravano cifre a una sola cifra, ma quei dati erano riferiti ai momenti in cui i server erano chiusi tra una sessione e l’altra. In quei frangenti, con ogni probabilità, erano connessi solo sviluppatori o membri del team tecnico in fase di preparazione.

Resta comunque il nodo centrale: l’interesse sembra essere stato contenuto. È vero che si tratta di numeri esclusivamente relativi a Steam. Non esistono dati pubblici sull’affluenza su PS5, e considerando che Horizon è una proprietà storicamente legata all’ecosistema PlayStation, è plausibile che la base console sia stata più consistente. Anche ipotizzando un raddoppio o qualcosa in più, però, il totale resterebbe distante da cifre entusiasmanti.

Un altro fattore da considerare è la concorrenza diretta del weekend. Nello stesso periodo si è svolto anche il “Server Slam” di Marathon, il nuovo multiplayer di Bungie, che ha superato i 143.000 giocatori contemporanei al lancio del test. Una differenza abissale che inevitabilmente amplifica il confronto.

Per ora è presto per trarre conclusioni definitive. I playtest servono proprio a raccogliere feedback e calibrare aspettative. Tuttavia, per un franchise di primo piano, questi numeri suggeriscono che Hunters Gathering dovrà lavorare sodo per trovare il proprio pubblico, soprattutto in un panorama multiplayer sempre più competitivo e affollato.