Clair Obscur non ha fatto i conti con le copie fisiche

Lanciato appena una settimana fa, Clair Obscur: Expedition 33 è già riuscito a conquistare un traguardo raro nel panorama videoludico del 2025: esaurire completamente le copie fisiche nei negozi di tutto il mondo.

Il gioco, sviluppato dal team francese Sandfall Interactive (e che trovate su Amazon), è stato accolto con entusiasmo non solo dalla critica, ma anche da un pubblico che ha risposto con un entusiasmo a dir poco travolgente.

Nonostante la disponibilità su Xbox Game Pass — che solitamente tende a frenare le vendite fisiche — Expedition 33 ha superato il milione di copie vendute in pochi giorni.

Un risultato straordinario che lo piazza in quella strettissima cerchia dello 0,002% dei giochi che riescono a raggiungere simili numeri su Steam. Ma la vera sorpresa è stata la richiesta del formato fisico, un fenomeno sempre più raro nell’epoca del digitale.

La risposta della community è stata tale da spingere Sandfall Interactive a pubblicare un messaggio ufficiale di scuse sui social:

«Siamo consapevoli che le edizioni fisiche sono esaurite presso vari rivenditori. I nostri partner per la distribuzione stanno lavorando al rifornimento! Ci scusiamo, la domanda è stata superiore alle aspettative in molte regioni.»

Il successo ha un sapore quasi nostalgico. In un’epoca in cui si tende ad acquistare con un clic, vedere una corsa al supporto fisico ricorda i tempi in cui prenotare un gioco era un rito per ogni appassionato.

Come videogiocatore di lunga data, trovo qualcosa di affascinante e romantico in questa “fame” di copie fisiche.

È un segnale forte: c’è ancora chi ama possedere un oggetto tangibile, magari una steelbook o un artbook da sfogliare. Clair Obscur: Expedition 33 non solo omaggia i grandi JRPG del passato con il suo stile e la sua narrativa, ma riaccende anche quella magia legata al collezionismo videoludico. Speriamo solo che, la prossima volta, Sandfall sia pronta a stampare qualche copia in più.