Una bellissima sorpresa per tutti i fan di Clair Obscur: Expedition 33: grazie al lavoro del modder noto come JINX, è disponibile una mod che introduce una vera modalità cooperativa locale per un massimo di tre giocatori.

Una novità assolutamente notevole per un gioco che già di per sé era riuscito a imporsi per la sua direzione artistica, la narrazione evocativa e il sistema di combattimento coinvolgente (e che trovate su Amazon).

La mod non supporta il multiplayer online nativamente, ma c'è una soluzione alternativa: con strumenti come RemotePlayWhatever è comunque possibile affrontare l’avventura con amici lontani.

In combattimento, ogni giocatore controlla direttamente il proprio personaggio, compresi parate e schivate, rendendo ogni scontro un’esperienza condivisa davvero intensa e reattiva.

Fuori dai combattimenti, il controllo dell’esplorazione è affidato al primo giocatore, ma può essere trasferito agli altri con un semplice comando.

Naturalmente, trattandosi di una mod non ufficiale (ma che trovate gratis qui), ci si deve aspettare qualche bug qua e là, ma la promessa di una modalità cooperativa vera e propria — in un RPG così stilisticamente ricercato — vale decisamente qualche compromesso tecnico. Il supporto a controller misti e la possibilità di emulare un pad con strumenti come Key2Joy rendono il tutto ancora più accessibile.

Un'iniziativa che non solo allunga la vita di Expedition 33, ma che rafforza il legame tra gioco e community. Ancora una volta, il mondo del modding dimostra di saper arricchire e reinventare l’esperienza videoludica ben oltre i confini del progetto originale.

Un plauso a JINX per aver realizzato qualcosa che in tanti, forse, speravano già al day one.

Restando in tema, il team di Clair Obscur: Expedition 33 sta già pensando già al prossimo gioco (ma non chiamatelo sequel). Leggi i dettagli nella notizia.

Ma non solo: Sandfall Interactive starebbe valutando delle espansioni di Clair Obscur con miglioramenti per accessibilità e localizzazione multilingue.