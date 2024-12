Ci gira Legacy of Kain Remastered sui vostri PC?

Aspyr ha rivelato i requisiti ufficiali per giocare su PC a Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, attesa raccolta dei due classici rimasterizzati.

Con l’uscita dei due grandi classici (che potete recuperare anche in versione Evercade su Amazon) fissata per il 10 dicembre, è ora il momento di scoprire cosa serve per affrontare il viaggio nelle oscure terre di Nosgoth con le migliori prestazioni possibili.

Per i giocatori che intendono immergersi in questa esperienza, Aspyr ha fornito due configurazioni: i requisiti minimi e quelli consigliati (vi DSO Gaming).

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 o superiore (64-bit)

Processore: Intel i3 o AMD FX-4100

Memoria RAM: 4 GB

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GT 620 (1GB) o AMD Radeon HD 8670D

Spazio di archiviazione: 2 GB

Requisiti consigliati:

Processore: Intel i7 o AMD Ryzen 7 5800

Memoria RAM: 16 GB

Scheda grafica: NVIDIA RTX 2080 o AMD Radeon RX 6750

Aspyr non ha specificato a quale risoluzione e framerate si riferiscono questi requisiti, ma è probabile che la configurazione consigliata sia mirata a 4K/60 FPS, considerando le caratteristiche delle GPU suggerite.

Questa edizione rimasterizzata promette di migliorare notevolmente l’aspetto grafico dei due giochi originali. Aspyr ha confermato che i miglioramenti saranno in linea con le rimasterizzazioni già viste nella trilogia di Tomb Raider (qui la mia recensione).

I giocatori vestiranno i panni di Raziel, un ex vampiro tradito che cerca vendetta contro il suo creatore, Kain, utilizzando le sue abilità uniche:

Con il rilascio imminente, Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered si prepara a riportare in auge una delle saghe più iconiche dell’era PlayStation.

Se sei un fan di lunga data o un nuovo arrivato nel mondo di Nosgoth, assicurati che il tuo PC sia pronto per questo viaggio. Nel mentre, avete letto che Legacy of Kain Remastered ha cambiato un dettaglio criticato dai fan?