Ci gira DOOM The Dark Ages sui vostri PC?

id Software ha ufficialmente annunciato che DOOM: The Dark Ages arriverà su PC il 15 maggio. Per celebrare l’occasione, il team ha rilasciato un nuovo e lunghissimo video promozionale e, soprattutto, i requisiti minimi e raccomandati della versione PC.

The Dark Ages si presenta come un prequel dei ben noti DOOM del 2016 e DOOM Eternal (che trovate su Amazon), offrendo un racconto cinematografico epico che esplorerà la rabbia primordiale del Doom Slayer.

Questa terza iterazione della serie moderna trasporterà i giocatori in un’ambientazione medievale oscura e sinistra, dove si combatterà una guerra brutale contro le forze infernali.

Un contesto inedito che promette di espandere ulteriormente l’universo narrativo della saga, come ci ha spiegato anche Domenico nella nostra ricca anteprima del gioco.

Il gioco sfrutterà pienamente le potenzialità del PC, con il supporto a Full Ray Tracing/Path Tracing e DLSS 4 (via DSO Gaming).

Questo lo rende uno dei primi titoli progettati per sfruttare la potenza delle nuove GPU NVIDIA, come la RTX 5090.

Requisiti di sistema ufficiali

Minimi - 1080p/Impostazioni Basse/60FPS

CPU: AMD Ryzen 7 3700X o Intel Core i7 10700K

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA RTX 2060 SUPER o AMD RX 6600

Spazio su disco: 100GB Nota: È obbligatoria una GPU con supporto all’Hardware Ray Tracing.

Raccomandati - 1440p/Impostazioni Alte/60FPS

CPU: AMD Ryzen 7 5700X o Intel Core i7 12700K

RAM: 32GB

GPU: NVIDIA RTX 3080 o AMD RX 6800

Al momento non sono stati comunicati i requisiti specifici per Full Ray Tracing/Path Tracing, ma è probabile che NVIDIA li condivida in un secondo momento.

Da quello che è possibile capire, DOOM: The Dark Ages si preannuncia come un’esperienza che punta tutto sulla qualità. Tuttavia, i requisiti hardware particolarmente impegnativi rischiano di limitare l’accesso a un pubblico più ampio.

La speranza è che id Software sia in grado di bilanciare innovazione tecnica e accessibilità, mantenendo alti gli standard che hanno reso leggendario questo franchise.

Non resta che attendere maggio per scoprire se questa incursione medievale sarà all’altezza delle aspettative. Nel mentre, recuperate tutte le novità dall'Xbox Developer Direct 2025, dove Microsoft ha alzato il velo su alcuni giochi in arrivo sulle sue piattaforme.