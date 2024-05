Chi è il vero Yasuke, il samurai di Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows continuerà a pescare a piene mani dalla Storia, come la saga di Ubisoft ha sempre fatto, stavolta mettendo in scena anche la peculiare vicenda di Yasuke, il samurai co-protagonista del prossimo titolo della saga.

Un personaggio che già ha fatto discutere (per i soliti motivi) ma che, nonostante la sua indubbia peculiarità estetica, è fortemente eradicato nella storia del Giappone.

In Assassin's Creed Shadows (lo potete già ordinare su Amazon), Ubisoft racconta che «una volta completato il suo addestramento per diventare un abile samurai, Yasuke trova un nuovo scopo affrontando i demoni del suo passato».

Una descrizione che sicuramente andrà a prendere dalla vera storia di Yasuke.

Yasuke è stato un militare mozambicano. Si crede che il suo nome originale fosse Yasufe, ed è stato al servizio di Oda Nobunaga durante il periodo Sengoku. Yasuke diventò quasi un figlio per quest’ultimo, che gli insegnò l’arte della katana senza mai diventare effettivamente un samurai e venendo rinominato come Yasuke.

Yasuke giunse in Giappone intorno al 1579 come servitore del gesuita italiano Alessandro Valignano e fu probabilmente la prima persona di colore, o uno dei primi a giungere in terra nipponica. Matsudara Ietada, samurai al servizio di Tokugawa Ieyasu, lo descrisse «nero come il carbone ed alto circa un metro e novanta».

Questa sua imponente fisicità viene infatti rimarcata nel primo trailer di Assassin's Creed Shadows, dove Yasuke si rivela molto efficace nel corpo a corpo e particolarmente votato agli impatti brutali.

Il 21 giugno 1582 Yasuke era con il suo signore Oda Nobunaga quando questi venne tradito dal suo generale Akechi Mitsuhide, costringendo quello che era all'epoca l'uomo più potente del Giappone al suicidio.

Yasuke riuscì a fuggire con il figlio del suo signore, Oda Nobutada, ma vennero poi catturati dalle truppe di Mitsuhide. Nobutada venne costretto al seppuku mentre Yasuke, disprezzato dal generale traditore, che lo reputava solo una "bestia", venne consegnato ai gesuiti e di lui si persero le tracce.

La sua storia è diventata una leggenda metropolitana ed ha ispirato moltissime citazioni nella cultura pop.

Yasuke è infatti presente in un libro storico per bambini del 1968, ha ispirato il protagonista del manga Afro Samurai ed è apparso nel manga Nobunaga Concerto del 2009.

Ma Yasuke è già apparso nei videogiochi, ovvero Nioh e Nioh 2, così come una sua versione fittizia è Nagoriyuki di Guilty Gear Strive. C'è anche una serie omonima su Netflix, così come una sua apparizione in Kubi, film del 2023 di Takeshi Kitano.

Ed ora che avete avuto questa piccola lezione di storia, preparatevi ad Assassin's Creed Shadows con tutto quello che dovete sapere sul titolo Ubisoft.