C'è un nuovo gioco-tormentone su Steam (dal publisher di Manor Lords)

Se andate a dare un'occhiata alle classifiche dei giochi più popolari su Steam, noterete senza dubbio il nome del neonato Norland. È già la seconda volta, quest'anno, che il publisher Hooded Horse riesce a ottenere ottimi risultati con una produzione che distribuisce, dopo il fenomeno Manor Lords. E dobbiamo dire che il focus di Norland non è così lontano dal precedente successo city builder.

Norland, infatti, è stato descritto dalla rivista PC Gamer come un incontro tra Crusader Kings e RimWorld, che rende molto bene l'idea.

Anche la descrizione ufficiale, che vuole introdurci a quello che è uno strategico 4X con però meccaniche da gestionale e da costruzione di basi, ci dice qualcosa di molto interessante:

«Guida la tua nobile famiglia in questo gioco di simulazione di colonia medievale, affronta scontri tra classi, conflitti religiosi e intrighi politici. Soddisfa i bisogni del tuo popolo, scopri le conoscenze perdute di un antico impero e prendi parte ad atroci complotti contro i tuoi nemici».

Su Steam potete trovare anche una lunga presentazione del gioco, che vi riassumiamo così:

Caduta dell’Impero e nascita dei regni : L’Impero crolla e viene suddiviso in piccoli regni, dove i governanti si contendono il controllo con vari mezzi, tra faide interne e minacce esterne.

: L’Impero crolla e viene suddiviso in piccoli regni, dove i governanti si contendono il controllo con vari mezzi, tra faide interne e minacce esterne. Famiglie nobili e conflitti : Le famiglie nobili affrontano faide e decadenza, mentre carestie e guerre creano scompiglio. Gli eserciti invasori minacciano i confini.

: Le famiglie nobili affrontano faide e decadenza, mentre carestie e guerre creano scompiglio. Gli eserciti invasori minacciano i confini. Simulazione di colonia medievale : Il gioco offre la possibilità di guidare un piccolo regno alla grandezza, gestendo la famiglia nobile, le sue relazioni e le dinamiche politiche.

: Il gioco offre la possibilità di guidare un piccolo regno alla grandezza, gestendo la famiglia nobile, le sue relazioni e le dinamiche politiche. Relazioni e abilità familiari : I membri della famiglia hanno punti di forza, debolezze e ambizioni, influenzando il controllo del regno. Le abilità determinano ruoli e competenze.

: I membri della famiglia hanno punti di forza, debolezze e ambizioni, influenzando il controllo del regno. Le abilità determinano ruoli e competenze. Gestione della famiglia : L’educazione dei figli è cruciale per garantire la sopravvivenza della stirpe. Le personalità e le origini culturali dei membri influenzano le loro interazioni e la stabilità del regno.

: L’educazione dei figli è cruciale per garantire la sopravvivenza della stirpe. Le personalità e le origini culturali dei membri influenzano le loro interazioni e la stabilità del regno. Sfide interne : Insoddisfazione, invidia e infedeltà minacciano l’unità della famiglia, che può sfociare in conflitti interni anche letali.

: Insoddisfazione, invidia e infedeltà minacciano l’unità della famiglia, che può sfociare in conflitti interni anche letali. Importanza della conoscenza : La conoscenza dei nobili è essenziale per lo sviluppo del regno. Libri e testi antichi permettono di sbloccare nuove tecnologie e opportunità.

: La conoscenza dei nobili è essenziale per lo sviluppo del regno. Libri e testi antichi permettono di sbloccare nuove tecnologie e opportunità. Popolani e gestione delle risorse : La popolazione è fondamentale per il funzionamento del regno. I bisogni dei popolani devono essere soddisfatti per evitare rivolte e mantenere l’ordine.

: La popolazione è fondamentale per il funzionamento del regno. I bisogni dei popolani devono essere soddisfatti per evitare rivolte e mantenere l’ordine. Fazioni e tensioni sociali : Diversi gruppi all’interno della popolazione hanno priorità diverse. La convivenza tra culture diverse può essere complessa e richiede attenzione per evitare conflitti.

: Diversi gruppi all’interno della popolazione hanno priorità diverse. La convivenza tra culture diverse può essere complessa e richiede attenzione per evitare conflitti. Chiesa e fazioni minori : La Chiesa di Santa Sofia e altre fazioni influenzano la stabilità del regno. Le loro alleanze e priorità possono avere conseguenze significative.

: La Chiesa di Santa Sofia e altre fazioni influenzano la stabilità del regno. Le loro alleanze e priorità possono avere conseguenze significative. Minacce esterne e interne : Il mondo è dinamico, con banditi, nobili itineranti e altri regni che influenzano il gioco. Le tensioni possono sfociare in guerre e ribellioni.

: Il mondo è dinamico, con banditi, nobili itineranti e altri regni che influenzano il gioco. Le tensioni possono sfociare in guerre e ribellioni. Gestione delle guerre : Le dispute si risolvono spesso con battaglie. La pianificazione e la gestione delle risorse sono cruciali per vincere.

: Le dispute si risolvono spesso con battaglie. La pianificazione e la gestione delle risorse sono cruciali per vincere. Scenario e personalizzazione: Norland offre vari scenari e opzioni per creare una società unica, permettendo diverse strategie di gioco e narrazioni personalizzate.

Come potete notare, insomma, le caratteristiche del gioco riguardano numerosi aspetti, quasi come in un Crusader Kings III.

A questo, oltretutto, si somma una direzione artistica irriverente in stile cartone animato, che per qualche motivo mi ricorda South Park (probabilmente per le animazioni) – battaglie campali sanguinose comprese.

Norland è stato lanciato in accesso anticipato lo scorso 18 luglio. Nelle prime ore, sono stati già distribuiti due aggiornamenti correttivi rapidi, quindi il supporto non dovrebbe mancare.