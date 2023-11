C'è un nuovo gioco di South Park e, ovviamente, sembra già folle

South Park torna nel mondo dei videogiochi e lo fa al modo suo ovviamente, con quel carico di follia e ironica che possiamo vedere nel primo trailer esteso di South Park: Snow Day.

Un titolo che era stato annunciato per la prima volta lo scorso agosto da THQ Nordic e di cui si era parlato per la prima volta un anno fa con delle informazioni fugaci, e che ora si mostra finalmente in maniera più estesa.

Advertisement

South Park: Snow Day viene descritto come un'avventura cooperativa in 3D per strade innevate di South Park, e nel nuovo trailer possiamo vedere alcune particolarità del titolo.

Eccolo qui:

Il nuovo trailer qui sotto mostra i personaggi di South Park vestiti in modo simile a come erano in South Park: Il Bastone della Verità, con il giocatore impegnato di nuovo ad interpretare il nuovo ragazzo in città.

Il titolo metterà il giocatore a fianco dei personaggi più iconici del cartone animato, tra cui ovviamente il gruppo di bambini che saranno compagni di scorribande di ogni tipo.

«Un nuovissimo gioco di South Park sta arrivando... in 3D», si legge nella breve sinossi di South Park: Snow Day:

«Unisciti a Cartman, Stan, Kyle e Kenny, nella gloria tridimensionale, per celebrare il giorno più magico nella vita di ogni bambino: un giorno di neve!»

Sarà possibile unirsi a tre amici in una campagna cooperativa, con l'obiettivo di partire per una missione per salvare il mondo in una giornata senza scuola.

Sviluppato da Question Games, studio con sede in California che ha già lavorato a titoli come The Magic Circle e The Blackout Club, South Park: Snow Day sarà disponibile a partire da marzo 2024 per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch ad un prezzo budget di €29,99.

Se volete ingannare l'attesa con qualche videogioco ispirato al dissacrante cartone animato, potete recuperare South Park: The Fractured But Whole su Amazon al miglior prezzo.