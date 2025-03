C'è un horror su Switch a soli 4.99 euro, ma ancora per poco

Vi segnalo un'opportunità niente male per i possessori di Nintendo Switch che non hanno ancora esplorato le nebbiose strade di Oakmont.

The Sinking City, il titolo horror investigativo ispirato all'universo di H.P. Lovecraft, è attualmente disponibile sull'eShop Nintendo a soli 4,99 euro, grazie a uno sconto straordinario del 90% sul prezzo originale di 49,99 euro.

Questa promozione, che terminerà il 3 aprile, rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo titolo su qualsiasi piattaforma digitale, rendendo l'offerta particolarmente interessante per chi desidera immergersi nell'atmosfera lovecraftiana prima dell'arrivo del sequel previsto entro fine anno.

La particolarità di questa offerta non risiede solo nella drastica riduzione di prezzo, ma anche nella sua esclusività per l'ecosistema Nintendo. Mentre gli utenti Switch possono approfittare di questo sconto eccezionale, il gioco ( che trovate anche fisico su Amazon) continua a essere venduto a prezzo pieno su altre piattaforme come Steam, Xbox Store e PlayStation Store, dove non ha mai raggiunto un prezzo così accessibile.

Con appena 8,7 GB di spazio richiesti sull'unità di memoria, gli utenti di Switch, Switch Lite e Switch OLED possono garantirsi un'esperienza di gioco che oscilla tra le 20 e le 32 ore di contenuti, a seconda del livello di completamento che si intende raggiungere.

Sviluppato dallo studio ucraino Frogwares e rilasciato nel 2019, The Sinking City è un titolo action-adventure che trasporta i giocatori in una città parzialmente sommersa e tormentata da forze soprannaturali.

Nei panni di un investigatore privato, il giocatore deve scoprire la verità su ciò che ha posseduto la città e le menti dei suoi abitanti.

Per gli appassionati del genere investigativo con elementi horror, o semplicemente per chi apprezza l'opera di H.P. Lovecraft, questa promozione rappresenta un'occasione niente male per aggiungere alla propria libreria digitale un titolo di spessore a un prezzo davvero ridicolo (e che abbiamo recensito qui).