C'è un gioco in uscita che unisce Cyberpunk 2077 e Max Payne

Ci sono giochi che nascono da fusioni di due o più big, ma nel caso di Neo Berlin 2087, sembra davvero che ne varrà la pena.

Questo RPG in arrivo su Steam e console sembra infatti un mix unico tra Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) e Max Payne.

E, come riportato anche da GamingBible, questa combinazione tra due titoli di un certo peso non può che far brillare gli occhi dei fan di entrambi i giochi.

Neo Berlin 2087 è, di base, un gioco di ruolo d'azione in terza e prima persona unico nel suo genere; un thriller poliziesco profondo e cinematografico che si svolge in un'oscura visione futura di Berlino.

L’incipit narrativo del gioco è già intrigante:

«La storia inizia in una notte buia e inquietante, con Neo Berlino immersa nel caos dopo il brutale omicidio del capo della polizia. Nolan, un enigmatico detective con un passato tormentato, è incaricato della difficile missione di trovare e proteggere la figlia del capo della polizia, una possibile chiave per svelare il mistero dietro la morte del padre.»

Già queste poche righe sono sufficienti per catturare l’attenzione, lasciandoci desiderosi di saperne di più.

In Neo Berlin 2087 potremo alternare tra prospettive in terza e in prima persona mentre esploriamo un mondo che affronta tematiche di amicizia, romanticismo, tradimento e molto altro.

Il trailer pubblicato da Elysium Game Studio ormai fin troppo tempo fa ci ha dato un primo assaggio delle potenzialità del gioco, con atmosfere immersive e un design visivo che lascia senza parole.

Anche se una demo non è ancora disponibile (ma spero lo sarà a breve), le immagini e i filmati già pubblicati promettono un’esperienza coinvolgente.

Anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, il titolo può essere già aggiunto alla tua wishlist su Steam, per rimanere aggiornato sui progressi dello sviluppo.

Per gli appassionati di Cyberpunk 2077 e dintorni, questo RPG sembra quindi essere un’esperienza da tenere d'occhio.

Parlando invece di del titolo di Max Payne 1 e 2, avete letto che Remedy e Rockstar vogliono «creare un eccellente remake»?