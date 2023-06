C'è un gioco che sembra Days Gone in soggettiva (con tanti zombie)

Days Gone non è mai stato davvero dimenticato dai giocatori di tutto il mondo, i quali ancora sperano in un sequel che a quanto pare non si farà mai.

Il survival con gli zombie (che trovate a prezzo basso su Amazon) con il passare del tempo è riuscito a ritagliarsi un buon numero di fan.

Ciò non è bastato per convincere Sony a finanziare un sequel, visto che Bend Studio è al lavoro su una nuova IP di cui sappiamo davvero poco.

Se quindi, al netto delle petizioni online, Sony ha cancellato i piani per un Days Gone 2, ecco che a colmare il vuoto ci pensa il leggendario regista di film horror John Carpenter con il suo Toxic Commando.

Come riportato anche da GamingBible, John Carpenter's Toxic Commando è stato rivelato durante il Summer Game Fest: il gioco vede la collaborazione tra Carpenter e il team di Saber Interactive.

Si tratta, in soldoni, di un FPS cooperativo con un pizzico di Days Gone. Ambientato in un futuro prossimo, il nostro pianeta è andato in malora a seguito di un esperimento fallito in cui il nucleo della Terra è imploso scatenando un abominio noto come Sludge God che trasforma il suolo in feccia e i vivi in mostri non morti.

John Carpenter's Toxic Commando sarà giocabile da un massimo di quattro giocatori, con ogni personaggio dotato di abilità, capacità e armi proprie. I giocatori potranno anche combattere i mostri a piedi o a bordo di un veicolo.

«Siamo entusiasti di collaborare con il leggendario John Carpenter a questo progetto», ha dichiarato Saber Interactive in un comunicato.

«La sua visione unica, la sua impareggiabile esperienza nella narrazione e la sua capacità di creare atmosfere coinvolgenti ci hanno aiutato a elevare questa nuovissima esperienza ispirata agli anni '80 a un livello superiore. Le sue opere sono state di ispirazione per anni ed è un onore lavorare al suo fianco per offrire un'avventura davvero indimenticabile.»

Non è stata annunciata alcuna data di uscita per John Carpenter's Toxic Commando, ma sappiamo che uscirà nel 2024 per PC (tramite Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Speriamo che il gioco riesca a colmare il vuoto lasciato da Days Gone, da molti definito come uno dei miglioi giochi sugli zombie di sempre.

Restando in tema, scopriamo tutti gli annunci dalla conferenza della Summer Game Fest 2023, che ha aperto la stagione caldissima dell'estate videoludica.