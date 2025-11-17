Il successo clamoroso di Clair Obscur: Expedition 33 (qui la nostra recensione) sta generando un effetto collaterale inaspettato per altri sviluppatori indipendenti. The Time I Have Left, un gioco di ruolo a turni attualmente in sviluppo, si è ritrovato al centro di un dibattito acceso tra i giocatori che lo accusano di imitare il titolo di Sandfall Interactive.

Gli sviluppatori di Ground, lo studio dietro al progetto, stanno però respingendo con fermezza queste accuse, sottolineando come il loro lavoro sia ben distinto e autonomo.

La questione ruota attorno ad alcune somiglianze evidenti nel gameplay. Entrambi i titoli adottano un sistema di combattimento a turni che incorpora meccaniche di schivata e parata, elementi che hanno contribuito al fascino del gioco di Sandfall Interactive.

Anche le premesse narrative presentano punti di contatto: in entrambi i casi, i protagonisti devono confrontarsi con forze misteriose che segnano determinate persone per la morte. Nel caso di The Time I Have Left, questa minaccia prende il nome di "The Miasma", una presenza oscura che dà vita a una corsa contro il tempo per la protagonista Aline.

Ground ha però una carta importante da giocare nella propria difesa. Lo studio fa notare che tutte le caratteristiche attualmente sotto scrutinio erano già presenti nella prima demo pubblica del 2022, ben prima che Expedition 33 conquistasse il mercato videoludico.

I contenuti e le meccaniche di gioco sono stati mostrati apertamente alla comunità attraverso i canali social e la pagina Steam da almeno tre anni, creando una documentazione pubblica dello sviluppo che precede l'uscita del titolo di Sandfall Interactive.

Analizzando il materiale visivo condiviso dagli sviluppatori su X, emerge come l'estetica e il design dei due giochi prendano direzioni completamente diverse. Mentre Expedition 33 ha costruito la propria identità visiva su specifiche scelte stilistiche, The Time I Have Left sviluppa un linguaggio artistico proprio che si distingue nettamente.

La componente narrativa legata al tempo, elemento centrale dell'esperienza di gioco creata da Ground, offre inoltre una prospettiva differente rispetto alla storia raccontata da Sandfall Interactive.

Il 2025 si è rivelato un anno ricco di pubblicazioni importanti nel panorama videoludico. Titoli come Death Stranding 2, Ghost of Yotei e Battlefield 6 hanno dominato le conversazioni tra gli appassionati. In questo contesto affollato, Clair Obscur: Expedition 33 è riuscito a distinguersi come una sorpresa gradita, riportando i giochi di ruolo a turni al centro dell'attenzione con una narrazione coinvolgente e un sistema di combattimento raffinato. Il successo del gioco è tale che molti prevedono una candidatura ai Game of the Year Awards.

Paradossalmente, l'entusiasmo generato da Expedition 33 potrebbe rivelarsi un vantaggio per The Time I Have Left piuttosto che un ostacolo. L'interesse rinnovato verso i giochi di ruolo a turni ha creato un pubblico affamato di esperienze simili, ma con caratteristiche distintive.

Gli appassionati che hanno apprezzato il titolo di Sandfall Interactive potrebbero trovare nella proposta di Ground un'alternativa degna di attenzione, con il suo particolare focus sulla componente temporale della narrazione.

Al momento, Ground non ha ancora comunicato una data di uscita definitiva per The Time I Have Left. Gli sviluppatori continuano però ad aggiornare regolarmente la comunità attraverso i propri canali social e la pagina Steam, dove è disponibile una demo giocabile.