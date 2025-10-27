La battaglia tra Capcom e la sua community di appassionati di Street Fighter 6 è tutt'altro che conclusa. L'azienda giapponese ha confermato che manterrà il controverso sistema pay-per-view per le finali dei principali tornei del gioco, nonostante le proteste e le polemiche che hanno investito questa decisione fin dal suo annuncio durante il Tokyo Game Show dello scorso mese. La questione ha sollevato interrogativi non solo sul futuro degli eSports targati Capcom, ma anche sui meccanismi decisionali interni all'azienda stessa.

Attraverso un comunicato pubblicato sul profilo ufficiale Capcom Fighters, la compagnia ha ribadito la propria posizione spiegando le motivazioni strategiche dietro questa scelta. L'obiettivo dichiarato è quello di promuovere il business degli eSports in modo sostenibile nel medio e lungo periodo, trasformando la Capcom Cup 12 e lo Street Fighter League World Championship in eventi competitivi di portata internazionale. I ricavi generati dalle vendite dei biglietti digitali verrebbero quindi reinvestiti nei giocatori, nei team partecipanti e nelle aree di business correlate.

Tuttavia, Capcom ha ammesso che il processo di revisione dei prezzi sta richiedendo più tempo del previsto. Inizialmente la società aveva promesso di fornire informazioni aggiornate entro la fine di ottobre, ma nell'ultimo comunicato ha fatto sapere che tali dettagli arriveranno solo quando i preparativi saranno completati. Nel frattempo, la vendita dei biglietti pay-per-view per i Playoff e le Finali della Street Fighter League: Pro-JP inizierà comunque come programmato il 12 novembre, confermando che il modello a pagamento non verrà abbandonato.

La proposta iniziale prevedeva un esborso di 4.000 yen, circa 27 dollari, per assistere alle finali della Capcom Cup 12 il 14 marzo 2026, e la stessa cifra per seguire il SFL World Championship il giorno successivo. Per chi volesse vedere entrambi gli eventi era disponibile un pacchetto combinato al prezzo di 6.000 yen, equivalenti a circa 40 dollari. Si tratta di cifre che nel panorama degli eSports rappresentano una novità significativa, considerando che tradizionalmente i grandi tornei vengono trasmessi gratuitamente per massimizzare la visibilità.

Un elemento particolarmente significativo di questa vicenda è emerso all'inizio di ottobre, quando il direttore di Street Fighter 6 Takayuki Nakayama ha rivelato pubblicamente di essere venuto a conoscenza della decisione solo durante il Tokyo Game Show stesso. In un messaggio su X, Nakayama ha spiegato che sia lui che il produttore Shuhei Matsumoto sono rimasti sorpresi dall'annuncio, sottolineando come obiettivi di fatturato e competenze differiscano fondamentalmente tra i vari dipartimenti dell'azienda. Una rivelazione che ha esposto le dinamiche interne di Capcom, mostrando una evidente mancanza di coordinamento tra il team di sviluppo e quello commerciale.

La community di Street Fighter ha risposto con un'ondata di critiche sui social media e sui forum dedicati, costringendo Capcom a promettere una revisione dei prezzi. L'azienda ha dichiarato di star "riconoscendo sinceramente le numerose opinioni ricevute" e di essere impegnata in discussioni approfondite con tutte le parti coinvolte. Tuttavia, il fatto che il sistema pay-per-view rimanga confermato nonostante le proteste suggerisce che la revisione potrebbe riguardare solo l'entità dei prezzi, non il modello stesso.