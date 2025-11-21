Il picchiaduro di casa Capcom continua la sua corsa commerciale senza mostrare segni di cedimento. Street Fighter 6 ha superato quota sei milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermandosi come uno dei titoli di punta del celebre franchise nipponico.

L'annuncio arriva direttamente dalla software house giapponese, che può festeggiare un altro importante traguardo per la sua proprietà intellettuale più longeva nel genere dei giochi di combattimento.

Il dato acquisisce particolare rilevanza se analizzato nel contesto temporale: dall'ultimo aggiornamento ufficiale del 30 settembre 2025, quando le vendite si attestavano a 5,7 milioni di unità, sono state piazzate altre 300.000 copie sul mercato.

Un ritmo costante che testimonia la capacità del titolo di mantenere vivo l'interesse della community, nonostante siano trascorsi quasi due anni dal lancio iniziale.

La strategia multipiattaforma adottata da Capcom ha certamente contribuito al successo commerciale. Il gioco ha debuttato il 2 giugno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series e PC tramite Steam, mentre l'arrivo su Switch 2 è avvenuto più recentemente, il 5 giugno 2025.

Quest'ultima versione ha ampliato ulteriormente la base di giocatori potenziali, permettendo a chi possiede la console ibrida di Nintendo di entrare nell'arena.

Street Fighter 6 rappresenta un capitolo fondamentale per una serie che vanta numeri impressionanti a livello globale. Dalla sua nascita, avvenuta 35 anni fa, il franchise ha venduto complessivamente più di 47 milioni di unità, consolidando la sua posizione come punto di riferimento assoluto nel panorama dei giochi di combattimento.

Il sesto episodio numerico è stato sviluppato utilizzando il RE Engine proprietario di Capcom, lo stesso motore grafico che ha dato vita ad altri successi recenti della compagnia.

La struttura del gioco si articola su tre modalità distinte che ampliano notevolmente l'esperienza rispetto ai capitoli precedenti. Il Fighting Ground riunisce le funzionalità classiche della serie, includendo la modalità Arcade, gli scontri online, la Training Mode e le battaglie locali. Il World Tour introduce invece una componente narrativa single-player immersiva, permettendo ai giocatori di creare e sviluppare il proprio avatar personalizzato.

Infine, il Battle Hub funge da punto d'incontro virtuale dove la community può interagire, comunicare e sfidarsi in modi innovativi.

Sul fronte del roster, Capcom ha saputo bilanciare tradizione e innovazione. Personaggi iconici come Ryu e Chun-Li tornano con design completamente rinnovati, affiancati da Luke, l'ultimo combattente aggiunto a Street Fighter V, e da nuove aggiunte come Jamie, un eccentrico lottatore che combina breakdancing e tecniche da pugile ubriaco. La varietà di stili di combattimento disponibili garantisce una profondità strategica apprezzata sia dai veterani che dai neofiti del genere.

Una delle novità più interessanti è rappresentata dal sistema di controllo a doppia velocità. Accanto al Classic Control Type, che richiede l'esecuzione tradizionale delle mosse, è stato introdotto il Modern Control Type, pensato per abbassare la barriera d'ingresso permettendo input semplificati. Questa scelta progettuale si accompagna al nuovo Drive System, un indicatore che alimenta cinque tecniche differenti per potenziare le capacità offensive o difensive del personaggio scelto.

Tra le caratteristiche più originali spicca la funzione di commento in tempo reale, una prima assoluta per la serie. Commentatori noti nella Fighting Game Community, come Vicious e Aru, prestano le loro voci per narrare le azioni sullo schermo esattamente come accadrebbe in un torneo ufficiale.

Il sistema supporta sottotitoli in tredici lingue, rendendo l'esperienza accessibile a un pubblico internazionale e contribuendo a creare un'atmosfera da competizione professionale anche nelle sessioni casalinghe.

I risultati commerciali di Street Fighter 6 confermano la solidità del marchio e dimostrano come Capcom sia riuscita a rinnovare una formula collaudata senza alienare la fanbase storica.