Il mondo dei leak videoludici si trova di fronte a un momento di svolta significativo: Activision ha intimato legalmente a uno dei più noti insider della community di Call of Duty di cessare immediatamente la propria attività di divulgazione.

Una mossa che accende i riflettori su una battaglia sempre più serrata tra sviluppatori e leaker, con implicazioni che vanno ben oltre il singolo caso e toccano l'intera industria del gaming.

La vicenda coinvolge TheGhostOfHope, figura di riferimento per chi segue le anticipazioni sulla storica franchise sparatutto di Activision, e solleva interrogativi profondi su dove finisca il diritto all'informazione e dove inizi il danno reale per chi i giochi li costruisce.

L'insider ha annunciato il suo ritiro tramite un post su X, senza giri di parole: "Activision mi ha intimato legalmente di smettere di diffondere informazioni riservate relative a Call of Duty e Activision, e mi sto conformando alle loro richieste."

TheGhostOfHope ha specificato che continuerà a essere presente nella community per discutere di contenuti ufficiali della franchise, ma che la sua carriera da leaker è ufficialmente conclusa.

Nel corso degli anni, l'account aveva accumulato una reputazione solida nell'ambiente, anticipando con regolarità annunci ufficiali su titoli e contenuti non ancora rivelati.

Tra le sue ultime presunte anticipazioni figura quella che vorrebbe il prossimo capitolo della saga chiamarsi Modern Warfare 5 e ambientato tra Corea del Nord e Corea del Sud. Indiscrezioni che, proprio per questo, hanno probabilmente accelerato la decisione di Activision di intervenire per vie legali.

Particolarmente rilevante è stata la risposta dell'account ufficiale di Call of Duty su X, che ha fatto il passo inusuale di commentare direttamente il ritiro dell'insider.

Quando un utente di nome TDAWG ha chiesto se il silenzio imposto a TheGhostOfHope confermasse la veridicità dei suoi leak, la risposta ufficiale è stata secca: "No."

Il team ha poi aggiunto che anche i leak errati generano danni concreti, rovinando le aspettative dei giocatori e compromettendo il lavoro dei developer.